Stoiximan: Super Ενισχυμένες αποδόσεις στους ευρωπαϊκούς αγώνες κυπριακών & ελληνικών ομάδων

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπαίνουν σήμερα σε καθοριστική φάση και η Stoiximan προσφέρει και πάλι Super Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του ποδοσφαίρου για τις αναμετρήσεις των κυπριακών και ελληνικών ομάδων στο Europa League και το Conference League.

Στις 19:45 η ΑΕΚ Λάρνακας δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Χάκεν, σε έναν αγώνα με ξεχωριστή σημασία για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της πορείας. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.26 στη νίκη των Σουηδών, 3.70 στην ισοπαλία και 3.48 στο ενδεχόμενο επικράτησης της κυπριακής ομάδας. Το ισόπαλο αποτέλεσμα στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 2.12, ενώ το σκορ 1-1 οποιαδήποτε στιγμή στον αγώνα δίνεται στα 2.30, αυξάνοντας τις επιλογές για τους παίκτες.

Λίγο αργότερα, στις 22:00, η Ομόνοια αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Ραπίντ Βιέννης. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 2.47 στη νίκη των Αυστριακών, 3.75 στην ισοπαλία και 3.04 στο ενδεχόμενο νίκης της ομάδας του Χένινγκ Μπεργκ. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει ο συνδυασμός «γκολ και από τις δύο ομάδες & πάνω από 3,5 τέρματα», που αποτιμάται στα 3.35.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Στο μέτωπο των ελληνικών ομάδων για το Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λουντογκόρετς στις 19:45, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Οι αποδόσεις της Stoiximan διαμορφώνονται στα 3.75 για νίκη των Βούλγαρων, 3.55 για ισοπαλία και 2.00 για επικράτηση της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις προσφέρεται το ενδεχόμενο ο ΠΑΟΚ να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα στα 3.25, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις το να σκοράρει ο Ντεσπόντοφ δίνεται στα 4.55.

Στις 22:00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βικτόρια Πλζεν, με την ομάδα του Μπενίτεθ να αναζητά τη νίκη που θα της δώσει σημαντικό αβαντάζ. Η Stoiximan προσφέρει απόδοση 1.87 στη νίκη των «πρασίνων», 3.60 στην ισοπαλία και 4.20 στο διπλό των Τσέχων. Ανάμεσα στις Ενισχυμένες Αποδόσεις ξεχωρίζει το να σκοράρει ο Παναθηναϊκός και στα δύο ημίχρονα στα 3.15, ενώ στις Super Ενισχυμένες Αποδόσεις ο συνδυασμός «νίκη Παναθηναϊκού & τουλάχιστον 1 σουτ εντός εστίας από τον Τάσο Μπακασέτα» προσφέρεται στα 3.80.

Η δράση ολοκληρώνεται με τη συμμετοχή της ΑΕΚ Αθηνών στο Conference League, η οποία στις 19:45 φιλοξενείται από τη Σαμσουνσπόρ. Η Stoiximan δίνει απόδοση 2.62 στη νίκη των Τούρκων, 3.30 στην ισοπαλία και 2.75 στο ενδεχόμενο επικράτησης της ομάδας του Νίκολιτς. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις το Ημίχρονο/Τελικό 2/2 αποτιμάται στα 4.65, ενώ ο συνδυασμός «νίκη ΑΕΚ & γκολ Γιόβιτς» προσφέρεται στα 5.30.

Με κορυφαίες αποδόσεις, Super Ενισχυμένες επιλογές και πλούσιο στοιχηματικό πρόγραμμα, η Stoiximan συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό των φιλάθλων, προσφέροντας την απόλυτη εμπειρία στοιχηματισμού στις ευρωπαϊκές μάχες των κυπριακών και ελληνικών ομάδων.

Έως 50€ Free Bet με την εγγραφή* στη Stoiximan

Παιχνίδια που θα βρείτε στην Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και…μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες η Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε την Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus, Tiktok: @stoiximan_CY) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές της!