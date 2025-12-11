ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε προπονητή η FREEDOM24 Krasava ΕΝΥ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Βρέθηκε ο αντικαταστάτης του Τσέντομιρ Γιανέφσκι

Ο Ισπανός Χάβι Ροθάδα αναλαμβάνει την νεοφώτιστη ομάδα μετά την αποχώρηση του Γιανέφσκι. 

Η ανακοίνωση: 

Η FREEDOM24 KRASAVA ΕΝΥ ΥΨΩΝΑ ανακοινώνει τη συμφωνία συνεργασίας με τον Ισπανό προπονητή κ. Χάβι Ροθάδα (Javi Rοzada).

Ο κ. Ροθάδα γεννήθηκε στις 3/7/1982 στην πόλη Οβιέδο της Ισπανίας. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα στην ηλικία των 31 ετών.

Η πρώτη ομάδα που ανέλαβε ως προπονητής ήταν η CD Lealtad στην τέταρτη κατηγορία Ισπανίας. Στα επόμενα χρόνια ήταν προπονητής της Oviedo Vetusta, ενώ την περίοδο 2019-20 είχε τα ηνία της Real Oviedo που αγωνιζόταν στην Segunda Division. Ακολούθως ήταν προπονητής για 5 μήνες της Racing Santader. Την περυσινή περίοδο ήταν προπονητής της Real Aviles την οποία ανέβασε στην τρίτη κατηγορία Ισπανίας. Καλωσορίζουμε τον κ. Ροθάδα στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

