Ολα για όλα ο Αλόνσο - Το παιχνίδι με την Αλαβές κρίνει το μέλλον του στη Ρεάλ

Ολα για όλα ο Αλόνσο - Το παιχνίδι με την Αλαβές κρίνει το μέλλον του στη Ρεάλ

Μια τελευταία ευκαιρία θα έχει ο Τσάμπι Αλόνσο προκειμένου να σώσει ό,τι σώζεται και να ανατρέψει τα δεδομένα ώστε να παραμείνει στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίης.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ξεκίνησαν γι' ακόμη μία φορά να πληθαίνουν τα σενάρια περί απόλυσης του Τσάμπι Αλόνσο. Παρά τη στήριξη που δέχθηκε από τον Τιμπό Κουρτουά ο οποίος δήλωσε έμπρακτα την υποστήριξη του στον Βάσκο τεχνικό, δημοσιεύματα στην Ισπανία αποκαλύπτουν πως η κλεψύδρα για τον 44χρονο τεχνικό αδειάζει. Πριν από μερικές ημέρες και συγκεκριμένα μετά την ήττα των «μερένχες» από τη Θέλτα, η διοίκηση του συλλόγου είχε σύσκεψη για αρκετές ώρες μετά τον αγώνα στα γραφεία του «Μπερναμπέου» για να αποφασίσει εάν ο Αλόνσο θα παραμείνει στη θέση του.

Αφού του δόθηκε χρόνος για τον αγώνα με την Σίτι, τώρα η «eldesmarque» αποκαλύπτει πως τα όρια έχουν στενέψει και πως δεν υπάρχει άλλο συγχωροχάρτι για τον Τσάμπι Αλόνσο. Η τελευταία ευκαιρία που θα έχει για να διορθώσει τα κακώς κείμενα για την ομάδα του θα είναι στον εκτός έδρας αγώνα απέναντι στην Αλαβές την Κυριακή (14/12, 22:00) για την 16η αγωνιστική της La Liga.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, Αντριάν Φούθ, στο «ElDesmarque Madrugada»: «Το παιχνίδι της ομάδας έχει βελτιωθεί σε σχέση με τον τελευταίο αγώνα της LALIGA EA SPORTS απέναντι στη Θέλτα και ίσως αυτό να είναι ένας από τους λόγους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, που σήμερα δεν θα ληφθεί απόφαση σχετικά με το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο. Όλα δείχνουν ότι θα καθίσει στον πάγκο στη Βιτόρια απέναντι στην Αλαβές και εκεί θα είναι το οριστικό match ball για να δούμε αν ο Τσάμπι Αλόνσο θα συνεχίσει ή όχι στο τιμόνι αυτού του πρότζεκτ», τόνισε.

Το στραβοπάτημα απέναντι στη Θέλτα την περασμένη αγωνιστική, έχει φέρει την ομάδα του Τσάμπι Αλόσνο τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα. Μια διαφορά που, όχι πολύ καιρό πριν, ήταν υπέρ των Μαδριλένων με πέντε βαθμούς πάνω από τους «μπλαουγκράνα». Αυτό, σε συνδυασμό με τα κακά αποτελέσματα τόσο στο Champions League όσο και στο πρωτάθλημα, αλλά και το κακό ποδόσφαιρο που έβγαζε η ομάδα στο γήπεδο, έχει οδηγήσει στο ενδεχόμενο ο προπονητής να αποχωρήσει από το «Μπερναμπέου» νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν.

