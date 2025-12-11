Η βαθμολογία στο Champions League με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.
Τα αποτελέσματα:
Καιράτ - Ολυμπιακός 0-1
Μπάγερν - Σπόρτινγκ 3-1
Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0
Αταλάντα - Τσέλσι 2-1
Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1
Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1
Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3
Καραμπάκ – Άγιαξ 2-4
Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη 2-3
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν 0-0
Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ 2-2
Μπενφίκα – Νάπολι 2-0
Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ 2-2
Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ 0-3
Γιουβέντους – Πάφος 2-0
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2
Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής
20/01 17:30 Καϊράτ – Μπριζ
20/01 19:45 Μπόντο Γκλιμτ – Σίτι
20/01 22:00 Κοπεγχάγη – Νάπολι
20/01 22:00 Ίντερ – Άρσεναλ
20/01 22:00 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
20/01 22:00 Ρεάλ – Μονακό
20/01 22:00 Σπόρτινγκ – Παρί
20/01 22:00 Τότεναμ – Ντόρτμουντ
20/01 22:00 Βιγιαρεάλ – Άγιαξ
21/01 19:45 Γαλατασαράι – Ατλέτικο
21/01 19:45 Καραμπάγκ – Άιντραχτ
21/01 22:00 Αταλάντα – Αθλέτικ
21/01 22:00 Τσέλσι – Πάφος
21/01 22:00 Μπάγερν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
21/01 22:00 Γιουβέντους – Μπενφίκα
21/01 22:00 Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν
21/01 22:00 Μαρσέιγ – Λίβερπουλ
21/01 22:00 Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα