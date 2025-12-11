ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η βαθμολογία στο Champions League με την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής

Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα: 

Καιράτ - Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν - Σπόρτινγκ 3-1

Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0

Αταλάντα - Τσέλσι 2-1

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2-1

Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3

Καραμπάκ – Άγιαξ 2-4 

Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη 2-3 

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν 0-0

Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ 2-2 

Μπενφίκα – Νάπολι 2-0 

Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ 2-2 

Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ 0-3

Γιουβέντους – Πάφος 2-0 

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2 

Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

20/01 17:30 Καϊράτ – Μπριζ

20/01 19:45 Μπόντο Γκλιμτ – Σίτι

20/01 22:00 Κοπεγχάγη – Νάπολι

20/01 22:00 Ίντερ – Άρσεναλ

20/01 22:00 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

20/01 22:00 Ρεάλ – Μονακό

20/01 22:00 Σπόρτινγκ – Παρί

20/01 22:00 Τότεναμ – Ντόρτμουντ

20/01 22:00 Βιγιαρεάλ – Άγιαξ

21/01 19:45 Γαλατασαράι – Ατλέτικο

21/01 19:45 Καραμπάγκ – Άιντραχτ

21/01 22:00 Αταλάντα – Αθλέτικ

21/01 22:00 Τσέλσι – Πάφος

21/01 22:00 Μπάγερν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

21/01 22:00 Γιουβέντους – Μπενφίκα

21/01 22:00 Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν

21/01 22:00 Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

21/01 22:00 Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

