«Δένει» Εβάντρο η Ομόνοια!

«Δένει» Εβάντρο η Ομόνοια!

Στην Ομόνοια εντατικοποιούν τις προσπάθειές τους στο θέμα των ανανεώσεων των συμβολαίων των ποδοσφαιριστών που λήγουν

Ένας από αυτούς είναι ο Εβάντρο Κόστα με τον Βραζιλιάνο χαφ να λέει «ναι» στο νέο συμβόλαιο που του πρότεινε η Ομόνοια.  

Ο 29χρονος άσος είναι από τους πλέον σταθερούς ποδοσφαιριστές της φετινής Ομόνοιας και βασικός πυλώνας της εντεκάδας του Χένινγκ Μπεργκ. 

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο και αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωση από πλευράς του τριφυλλιού. 

Διαβαστε ακομη