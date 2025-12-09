«Δένει» Εβάντρο η Ομόνοια!

Ένας από αυτούς είναι ο Εβάντρο Κόστα με τον Βραζιλιάνο χαφ να λέει «ναι» στο νέο συμβόλαιο που του πρότεινε η Ομόνοια.

Ο 29χρονος άσος είναι από τους πλέον σταθερούς ποδοσφαιριστές της φετινής Ομόνοιας και βασικός πυλώνας της εντεκάδας του Χένινγκ Μπεργκ.

Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο και αυτό που απομένει είναι η ανακοίνωση από πλευράς του τριφυλλιού.