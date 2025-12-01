ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μπεργκ: «Ήμασταν επιθετικοί και κυριαρχήσαμε»

Δημοσιευτηκε:

Διαβάστε όσα είπε ο Χένινγκ Μπεργκ μετά το τέλος του αγώνα της Ομόνοιας με την Ομόνοια Αραδίππου και τη νίκη των πρασίνων με 3-1.

«Κάναμε μία πολύ αρχή στο παιχνίδι. Ήμασταν επιθετικοί και κυριαρχήσαμε στο πρώτο μέρος. Στις πρώτες μας δύο φάσεις σκοράραμε δύο γκολ. Το 3-0 ήταν ένα εξαιρετικό προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος, είχαμε κάποια καλά διαστήματα. Διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι και πήραμε τους βαθμούς. Ήταν καλή στιγμή για τον Χαμάς, τον Ντιουνκού και τον Κουλιμπαλί να πάρουν λεπτά. Είναι ευχάριστο που έχουμε πίσω τον Κουλιμπαλί. Ο Άιτινγκ είναι ένας έξυπνος παίκτης με ωραίες αποφάσεις και ήταν πολύ καλό που έπαιξε σήμερα»

«Δεν είναι στιγμή να αξιολογήσουμε την ομάδα στη μέση της σεζόν. Το μυαλό μας είναι μόνο στο ματς με τον Ολυμπιακό. Η αξιλόγηση θα γίνει στο τέλος της σεζόν»

 

Διαβαστε ακομη