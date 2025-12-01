Μπεργκ: «Ήμασταν επιθετικοί και κυριαρχήσαμε»

«Κάναμε μία πολύ αρχή στο παιχνίδι. Ήμασταν επιθετικοί και κυριαρχήσαμε στο πρώτο μέρος. Στις πρώτες μας δύο φάσεις σκοράραμε δύο γκολ. Το 3-0 ήταν ένα εξαιρετικό προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος, είχαμε κάποια καλά διαστήματα. Διαχειριστήκαμε καλά το παιχνίδι και πήραμε τους βαθμούς. Ήταν καλή στιγμή για τον Χαμάς, τον Ντιουνκού και τον Κουλιμπαλί να πάρουν λεπτά. Είναι ευχάριστο που έχουμε πίσω τον Κουλιμπαλί. Ο Άιτινγκ είναι ένας έξυπνος παίκτης με ωραίες αποφάσεις και ήταν πολύ καλό που έπαιξε σήμερα»

«Δεν είναι στιγμή να αξιολογήσουμε την ομάδα στη μέση της σεζόν. Το μυαλό μας είναι μόνο στο ματς με τον Ολυμπιακό. Η αξιλόγηση θα γίνει στο τέλος της σεζόν»