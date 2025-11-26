Μαζικά για τη πρώτη νίκη!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Οι Ομονοιάτες ετοιμάζονται να δώσουν μαζικά το «παρών» τους στο ΓΣΠ για το παιχνίδι της Πέμπτης (27/11) με την Ντινάμο Κιέβου προκειμένου να σπρώξουν τους παίκτες στη πρώτη νίκη στη League Phase της διοργάνωσης...
Το ματς με τους Ουκρανούς στο ΓΣΠ αποτελεί μία «χρυσή» ευκαιρία για την Ομόνοια να πετύχει τη πρώτη της νίκη στο Conference League.
Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές θα ολοκληρώσουν σήμερα Τετάρτη (26/11) τη προετοιμασία τους έχοντας ως μοναδικό στόχο το τρίποντο.
Προς αυτή τη κατεύθυνση και ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο με τη παρουσία του για να έρθει το αποτέλεσμα. Στην Ομόνοια αναμένουν πως στις εξέδρες του ΓΣΠ θα βρεθούν περίπου 8 με 10 χιλιάδες οπαδοί.