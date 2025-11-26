Μαζικά για τη πρώτη νίκη!

Το ματς με τους Ουκρανούς στο ΓΣΠ αποτελεί μία «χρυσή» ευκαιρία για την Ομόνοια να πετύχει τη πρώτη της νίκη στο Conference League.

Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές θα ολοκληρώσουν σήμερα Τετάρτη (26/11) τη προετοιμασία τους έχοντας ως μοναδικό στόχο το τρίποντο.

Προς αυτή τη κατεύθυνση και ο κόσμος, ο οποίος μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο με τη παρουσία του για να έρθει το αποτέλεσμα. Στην Ομόνοια αναμένουν πως στις εξέδρες του ΓΣΠ θα βρεθούν περίπου 8 με 10 χιλιάδες οπαδοί.