Μπεργκ: «Δεν ήμασταν στο επίπεδο με θέλαμε»

«Είμαστε απογοητευμένοι από την ήττα, δεν χάνουμε συχνά και όποτε γίνεται αυτό είμαστε απογοητευμένοι. Σήμερα δεν ήμασταν στο επίπεδο που θέλαμε, ακόμη και όταν ο Απόλλωνας έμεινε με δέκα παίκτες δεν είχαμε καλή απόδοση, θέλουμε στη συνέχεια να έχουμε καλύτερη απόδοση για να πάρουμε τους απαραίτητους βαθμούς. Ο Απόλλωνας έχει πολύ καλούς παίκτες, ξέραμε ότι δεν θα ήταν εύκολο σήμερα, όμως έπρεπε να παίξουμε καλύτερα. Δεν ήταν θέμα προσέγγισης και νοοτροπίας, αλλά περισσότερος ο ρυθμός στο timing της συνεργασίας των παικτών».