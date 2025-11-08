ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ήρθε η... απάντηση στην Ομόνοια για Μαέ ενόψει ΑΠΟΕΛ

Mε τον Μαέ  να βρίσκεται κανονικά στην αποστολή για τον Κυριακάτικο (09/11, 19:00) αγώνα κόντρα στον ΑΠΟΕΛ ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της Ομόνοιας.

Η συμμετοχή του Μαέ ήταν αμφίβολη από τη στιγμή που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στον αγώνα με τη Λωζάνη, στο οποίο είχε βρει πέντε λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο.

Κατά πόσον θα χρησιμοποιηθεί στο ντέρμπι της Λευκωσίας, εξαρτάται από τις αποφάσεις του Χένινγκ Μπεργκ.

Η αποστολή των πρασίνων αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Κυριακίδης, Ντιουνκού, Κίτσος, Σεμέδο, Γιόβετιτς, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Μάριτς, Αγκουζούλ, Μαέ, Ε. Ανδρέου, Μασούρας, Τάνκοβιτς, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Μουσιαλόφσκι, Εράκοβιτς, Π. Ανδρέου, Νεοφύτου.

