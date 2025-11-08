Το έκανε ξανά ο Κακουλλής!

Ο Ανδρόνικος Κακουλλής σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι για λογαριασμό του Άρη και μάλιστα και πάλι πολύ γρήγορα.

Ο Κύπριος επιθετικός μετά το γρήγορο γκολ στον προηγούμενο αγώνα με τον Ακρίτα, μόλις στο 5’ (σ.σ. έληξε στο 1-1), έβαλε μπροστά την ομάδα του και στο παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα, αυτή τη φορά στο 14’.

Σημειώνεται ότι είναι το τρίτο φετινό του γκολ, καθώς έχει ακόμη ένα στον αγώνα με τον Εθνικό από την 3η αγωνιστική, όταν σκόραρε στο φινάλε της αναμέτρησης.