Οι… ρεζέρβες «φώναξαν» παρών

Mπορεί ούτε στο 14ο παιχνίδι εκτός έδρας σε φάση ομίλων ευρωπαϊκής διοργάνωσης να βρήκε το διπλό (πέντε ισοπαλίες, εννιά ήττες), εντούτοις για την Ομόνοια το 1-1 με τη Λωζάνη, για την 3η αγωνιστική της League phase του Conference League, δεν ήταν αποτυχία. Ειδικά από τη στιγμή που ο Χένινγκ Μπεργκ, έχοντας κατά νου το ντέρμπι με το αυριανό ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, αποφάσισε να παρατάξει ενδεκάδα με παίκτες που λογίζονται ως… ρεζέρβες. Ωστόσο είδε πως αυτές, σε μεγάλο βαθμό, τον αφήνουν ικανοποιημένο και όχι εκτεθειμένο. Και φώναξαν παρών.

Είναι ένα από τα κέρδη που άφησε η μάχη στη Λωζάνη. Ότι και οι «παγκίτες» δήλωσαν παρών και μπορεί να τους εμπιστευθεί ο Μπεργκ και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σίγουρα, ο βασικός κορμός είναι δύσκολο να αλλάξει, όμως υπάρχει υλικό το οποίο ο Νορβηγός τεχνικός μπορεί να εμπιστευθεί. Περισσότερη κουβέντα γίνεται για τον Στέφαν Σίμιτς στην άμυνα, ο οποίος δείχνει ηγετικά χαρακτηριστικά αλλά και για τον νεαρό Παναγιώτη Ανδρέου, ο οποίος έκανε ντεμπούτο τη φετινή σεζόν και έπαιξε και το πρώτο του 90λεπτο. Μετά από καιρό, πολύ καλά πατήματα είχε και ο Εράκοβιτς. Γενικά όμως, ανταποκρίθηκαν σχεδόν όλοι και ήρθε ο βαθμός. Παρ' όλο που αυτό έγινε με… καρδιακά επεισόδια αφού ο Ουζόχο είπε «όχι» σε πέναλτι στο 90+9΄. Η θετική ανταπόκριση των παικτών είναι κάτι που πιστώνεται στο τεχνικό επιτελείο για την προετοιμασία σε ψυχολογικό κυρίως επίπεδο.

Βαθμολογικά η Ομόνοια είναι εκτός 24άδας. Με δύο βαθμούς σε τρεις αγώνες βρίσκεται στην 29η θέση. Και ουσιαστικά θα παίξει ρέστα για να αυξήσει τις πιθανότητές της απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου στο ΓΣΠ (27/11). Θα ακολουθήσει το ταξίδι στη Βιέννη και τέλος ο εντός έδρας αγώνας με τη Ρακόφ.

Δύσκολα ο Μαέ

Φυσικά δεν έλειψαν και τα άσχημα μαντάτα. Μόλις ένα πεντάλεπτο μετά την είσοδό του στο ματς, ο Ράιαν Μαέ τραυματίστηκε, με τις ενδείξεις να κάνουν λόγο για μυϊκό πρόβλημα στον προσαγωγό. Περισσότερα θα ξεκαθαρίσουν σήμερα, για το κατά πόσο θα είναι σε θέση να βοηθήσει στο αυριανό ντέρμπι. Κακά τα ψέματα, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του. Και είναι μία εξέλιξη που αλλάζει σημαντικά το πλάνο της τεχνικής ηγεσίας στη γραμμή κρούσης. Ξεκαθάρισμα θα υπάρξει και με τον Φαμπιάνο, αν και το πιθανότερο είναι πως θα προλάβει να δηλώσει παρών. Εκτός και πάλι θα μείνουν οι Κουλιμπαλί και Άιτινγκ που θα μπουν ξανά στο οπλοστάσιο μετά τη διακοπή.