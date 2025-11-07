Δεν είναι η πρώτη φορά που λέει όχι σε πέναλτι στην Ευρώπη!

Παρότι είχε μερίδιο ευθύνης στο γκολ που δέχθηκε η ομάδα, ο Φράνσις Ουζόχο ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης στο Stade de la Tuilière της Λωζάνης, πραγματοποιώντας μία από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις του.

Μετά το γκολ, ο Νιγηριανός τερματοφύλακας αντέδρασε ιδανικά, πραγματοποιώντας δύο εντυπωσιακές επεμβάσεις σε σουτ του Ντιακιτέ στο 45+2′ και στο 47′, κρατώντας όρθια την ομάδα του. Η μεγάλη του στιγμή, όμως, ήρθε στο 99′, όταν απέκρουσε πέναλτι και εξασφάλισε τον πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ουζόχο εξελίσσεται σε «σωτήρα» σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και τη σεζόν 2021-22 στο ΓΣΠ, απέναντι στην Καϊράτ, όταν είχε αποκρούσει εκ νέου πέναλτι, διατηρώντας τότε το 0-0 και χαρίζοντας έναν ακόμη βαθμό στην ομάδα.