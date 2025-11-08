Επιστροφή στις νίκες για τη Σεβίλλη του Αλμέιδα και σε ευρωπαϊκή… τροχιά!

Το τρένο μπήκε στις ράγες και η Σεβίλλη πανηγύρισε κα πάλι νίκη μετά από τρεις απανωτές ήττες.

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα λύγισε την σκληρά μαχόμενη Οσασούνα και με 1-0 έβαλε τρεις άκρως σημαντικούς πόντους στο σακούλι της και πλέον μπορεί να κοιτάει και πάλι τις υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της La Liga.

Το χρυσό γκολ που έκρινε και την αναμέτρηση για χάρη της Σεβίλλης το πέτυχε ο Ρούμπεν Βάργκας στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ελβετός έστησε την μπάλα στα 11 βήματα και με άψογη εκτέλεση έγραψε το 1-0 σκορ που δεν άλλαξε μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Πλέον η Σεβίλλη ανέβηκε έστω και προσωρινά στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα και βρίσκεται μόλις στο -2 από την Εσπανιόλ στην 6η θέση, που χαρίζει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αν και έχει παιχνίδι λιγότερο.

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής

Παρασκευή, 7/11

Έλτσε-Σοσιεδάδ 1-1

(57' Άλβαρο - 89' Οϊαρθάμπαλ)

Σάββατο, 8/11

Τζιρόνα-Αλαβές 1-0

(16' Τσιγκάνκοφ)

Σεβίλλη-Οσασούνα 1-0

(51' Βάργκας)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Λεβάντε

Εσπανιόλ-Βιγιαρεάλ

Κυριακή, 8/11

Μπιλμπάο-Οβιέδο

Ράγιο Βαγιεκάνο-Ρεάλ Μαδρίτης

Βαλένθια-Μπέτις

Μαγιόρκα-Χετάφε

Θέλτα-Μπαρτσελόνα