Αυτόγραφα και χαμόγελα από τον Μπεργκ πριν το ταξίδι
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ένα όμορφο στιγμιότυπο κατέγραψε ο φακός πριν από την αναχώρηση της αποστολής της Ομόνοιας για την Ελβετία.
Ο Νορβηγός προπονητής των «πρασίνων», Χένινγκ Μπεργκ, έδειξε για ακόμη μια φορά το προσιτό και ανθρώπινο πρόσωπό του.
Κατά την παρουσία της ομάδας στο αεροδρόμιο Λάρνακας, ένας μικρός φίλος της Ομόνοιας πλησίασε τον Μπεργκ ζητώντας του αυτόγραφο και ο τεχνικός του «τριφυλλιού» δεν του χάλασε το χατίρι. Με χαμόγελο και ευγένεια, υπέγραψε το αυτόγραφο και φωτογραφήθηκε μαζί του, χαρίζοντας στον μικρό μια στιγμή που σίγουρα θα θυμάται για πάντα!