Στην Ελβετία για το 190ό ευρωπαϊκό της ιστορίας η Ομόνοια

Τριανταδύο χρόνια μετά την Αράου, η Ομόνοια ξαναβρίσκει Ελβετούς στην Ευρώπη!

Το 190ό ευρωπαϊκό παιχνίδι στην ιστορία της ετοιμάζεται να δώσει η Ομόνοια, απέναντι στη Λωζάνη στην Ελβετία, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Champions League.

Οι πράσινοι έχουν αναμετρηθεί μόλις δύο φορές με ελβετικές ομάδες στο παρελθόν. 

Αναλυτικά η ανάρτηση του τριφυλλιού για το 190 παιχνίδι της ομάδας στην Ευρώπη:

🟢 Η πρώτη ήταν πριν από 32 χρόνια, το καλοκαίρι του 1993, απέναντι στην Αράου για τα προκριματικά του Champions League. Η Ομόνοια επικράτησε 2-1 στο ΓΣΠ, όμως γνώρισε την ήττα 2-0 στον επαναληπτικό, μένοντας εκτός συνέχειας.

🟢 Η δεύτερη φορά ήρθε τη σεζόν 2021-2022, απέναντι στη Βασιλεία, για τους ομίλους του Conference League. Οι «πράσινοι» έχασαν 3-1 εκτός έδρας, ενώ εντός ΓΣΠ ήρθαν ισόπαλοι 1-1.

 

