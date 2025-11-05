ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Θα δούμε για το αν θα έχουμε εκπλήξεις στην εντεκάδα» - Τι είπε για Φαμπιάνο και Γιόβετιτς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Θα δούμε για το αν θα έχουμε εκπλήξεις στην εντεκάδα» - Τι είπε για Φαμπιάνο και Γιόβετιτς

Μπεργκ και Παναγιώτου ήταν στο πάνελ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Λωζάνη

Οι δηλώσεις από τους Χένινγκ Μπεργκ και Νικόλα Παναγιώτου ενόψει του αγώνα της Ομόνοιας με τη Λωζάνη για τη 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

 

Xένινγκ Μπεργκ

Για τον αγώνα: «Ανυπομονούμε για τον αγώνα. Είναι ένας ακόμη Ευρωπαϊκός αγώνας, κόντρα σε μια καλή ομάδα όπως είναι η Λωζάνη η οποία έκανε το δύο στα δύο. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε μία ομάδα που απέκλεισε την Μπεσίκτας. Θα είναι δύσκολος και ενδιαφέρον αγώνας για εμάς».

Για τις απουσίες: «Ο Φαμπιάνο έμεινε Κύπρο για αποκατάσταση, ο Γιόβετιτς δεν είναι 16χρονος πλέον, αν και είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, θα ήταν καλύτερο να μην φορτωθεί άλλο ένα παιχνίδι. Είναι φυσιολογικό για τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη να έχουν ντέρμπι στα πρωταθλήματα, όπως και η Λωζάνη έχει τη Σιόν την Κυριακή. Την ίδια ώρα θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στη league phase. Δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε κρίσιμους αγώνες την Κυριακή, έχουμε το ρόστερ, θα πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος συνδυασμός».

Αν θα υπάρχουν εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα: «Θα δούμε για το αν θα έχουμε εκπλήξεις στην εντεκάδα. Η Λωζάνη παίζει συνήθως 4-4-2 παίζει επιθετικά, της αρέσει το κάθετο παιχνίδι, είναι μία καλή ομάδα και θα δούμε πως θα το προσεγγίσουμε».

Για τον συνθετικό χλοοτάπητα: «Δεν με ανησυχεί ο συνθετικός χλοοτάπητας, είναι όμως σίγουρα πλεονέκτημα για τη Λωζάνη. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε και να προσαρμοστούμε στις συνθήκες του αγώνα».

 

Νικόλας Παναγιώτου

Για τον αγώνα: «Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι ο αντίπαλος έκανε το δύο στα δύο, όμως ήρθαμε εδώ για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να φύγουμε με τους τρεις βαθμούς».

Για το γεγονός ότι είναι βαρυφορτωμένο το πρόγραμμα: «Για μένα η Ευρώπη είναι κάτι πολύ σημαντικό, η Ευρώπη είναι πρόκληση για κάθε ποδοσφαιριστή και για μένα είναι κάτι ωραίο και ξεχωριστό. Άρα η απάντηση είναι δύο παιχνίδια την βδομάδα».

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Έπιασε τις Μπάγερν και Άρσεναλ η Ίντερ, ρεκόρ ο Χάαλαντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ CHAMPIONS LEAGUE: Η θέση της Πάφος FC και οι αγώνες που έχει στη συνέχεια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο Βελιγράδι...

EUROLEAGUE

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τα πανηγύρια μετά την τεράστια νίκη της Πάφος FC επί της Βιγιαρεάλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εύκολη ευρωπαϊκη πρόκριση για την Ολυμπιάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα της ιστορικής νίκης της Πάφος FC επί της Βιγιαρεάλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μετά την Ανόρθωση, δις τον ΑΠΟΕΛ και η Πάφος FC κέρδισε Ισπανούς - Πρώτη στο Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Υπολογιζαν κάποια αλλά ήδη «τσέπωσαν» 3,5 εκατομμύρια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Πάφος FC «τορπίλισε» το κίτρινο υποβρύχιο και πέτυχε ιστορική νίκη στο Champions League!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Συναρπαστική μάχη με ήττα στο φινάλε για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Θα δούμε για το αν θα έχουμε εκπλήξεις στην εντεκάδα» - Τι είπε για Φαμπιάνο και Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τρίτωσε το... κακό για τον Κεραυνό με βαριά ήττα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση και δύσκολα προκρίνεται...

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Με κεφαλιά του Λουκάσεν η Πάφος FC κάρφωσε τη Βιγιαρεάλ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παίζουν στον Απόλλωνα… στην κερκίδα για το Πάφο FC-Βιγιαρεάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη