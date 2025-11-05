«Θα δούμε για το αν θα έχουμε εκπλήξεις στην εντεκάδα» - Τι είπε για Φαμπιάνο και Γιόβετιτς

Οι δηλώσεις από τους Χένινγκ Μπεργκ και Νικόλα Παναγιώτου ενόψει του αγώνα της Ομόνοιας με τη Λωζάνη για τη 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Xένινγκ Μπεργκ

Για τον αγώνα: «Ανυπομονούμε για τον αγώνα. Είναι ένας ακόμη Ευρωπαϊκός αγώνας, κόντρα σε μια καλή ομάδα όπως είναι η Λωζάνη η οποία έκανε το δύο στα δύο. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι σε μία ομάδα που απέκλεισε την Μπεσίκτας. Θα είναι δύσκολος και ενδιαφέρον αγώνας για εμάς».

Για τις απουσίες: «Ο Φαμπιάνο έμεινε Κύπρο για αποκατάσταση, ο Γιόβετιτς δεν είναι 16χρονος πλέον, αν και είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, θα ήταν καλύτερο να μην φορτωθεί άλλο ένα παιχνίδι. Είναι φυσιολογικό για τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη να έχουν ντέρμπι στα πρωταθλήματα, όπως και η Λωζάνη έχει τη Σιόν την Κυριακή. Την ίδια ώρα θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στη league phase. Δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε κρίσιμους αγώνες την Κυριακή, έχουμε το ρόστερ, θα πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος συνδυασμός».

Αν θα υπάρχουν εκπλήξεις στο αρχικό σχήμα: «Θα δούμε για το αν θα έχουμε εκπλήξεις στην εντεκάδα. Η Λωζάνη παίζει συνήθως 4-4-2 παίζει επιθετικά, της αρέσει το κάθετο παιχνίδι, είναι μία καλή ομάδα και θα δούμε πως θα το προσεγγίσουμε».

Για τον συνθετικό χλοοτάπητα: «Δεν με ανησυχεί ο συνθετικός χλοοτάπητας, είναι όμως σίγουρα πλεονέκτημα για τη Λωζάνη. Θα πρέπει να το διαχειριστούμε και να προσαρμοστούμε στις συνθήκες του αγώνα».

Νικόλας Παναγιώτου

Για τον αγώνα: «Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο παιχνίδι. Γνωρίζουμε ότι ο αντίπαλος έκανε το δύο στα δύο, όμως ήρθαμε εδώ για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να φύγουμε με τους τρεις βαθμούς».

Για το γεγονός ότι είναι βαρυφορτωμένο το πρόγραμμα: «Για μένα η Ευρώπη είναι κάτι πολύ σημαντικό, η Ευρώπη είναι πρόκληση για κάθε ποδοσφαιριστή και για μένα είναι κάτι ωραίο και ξεχωριστό. Άρα η απάντηση είναι δύο παιχνίδια την βδομάδα».