ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Θέλουμε να περάσουμε, αυτός είναι ο στόχος» - Tι είπε ο Εβάντρο

Την πίστη ότι η ομάδα του θα καταφέρει να κερδίσει την Ντρίτα εξέφρασε στις τοποθετήσεις του ο Χένινγκ Μπεργκ.

Ο προπονητής των πρασίνων, στην αρχική του τοποθέτηση είπε: «Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ στο Conference Leagu για να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Προετοιμαστήκαμε όπως συνήθως και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό. Η Ντρίτα είναι καλή ομάδα. Ειδικά απέναντι στην Κοπεγχάγη ήταν εντυπωσιακή, όπως και στον επόμενο γύρο όπου θα μπορούσαν να περάσουν».

Στη συνέχεια των τοποθετήσεων του αναφέρε για τον στόχο της πρόκρισης: «Θα παίξουμε ενάντια σε μία καλή ομάδα, αλλά μετά από αυτά έχουμε ακόμη τέσσερα ματς σε αυτή τη φάση. Δεν ξέρω πόσους βαθμούς θέλουμε για να προχωρήσουμε. Όμως θα θέλαμε να το πετύχουμε. Αυτός είναι ο στόχος της ομάδας. Είμαστε μία καλή ομάδα, ανταγωνιστική. Οι διαφορές των δύο ομάδων είναι μικρές και ευκαιρία να αποκτήσουμε σημαντικές εμπειρίες. Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε Κύπρο και σε Ευρώπη».

Ο Μπεργκ τοποθετήθηκε και για την παρουσία του στην Ομόνοια: «Νιώθω σαν στο σπίτι μου, με τον κόσμο, τη διοίκηση και τους παίκτες».

Όσο για τη μέχρι τώρα πορεία, σημείωσε: «Έχουμε καλές ομάδες στο πρωτάθλημα. Ο ανταγωνισμός είναι σκληρός. Θέλουμε να μειώσουμε τη διαφορά. Πρέπει να συνεργαστούμε, Να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε. Θέλουμε να δούμε πόσο καλύτεροι μπορούμε να γίνουμε. Σίγουρα είμαστε σε καλή θέση στο πρωτάθλημα και παίζουμε στο Conference League».

Ο Νορβηγός τεχνικός αναφέρθηκε και στον Εβάντρο, ο οποίος εκπροσώπησε τους παίκτες στη συνέντευξη Τύπου: «Είμαστε χαρούμενοι με τον Εβάντρο, βοηθά αρκετά την ομάδα». Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός, στη δική του τοποθέτηση είπε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Γνωρίζουμε ότι είναι καλή ομάδα η Ντρίτα. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι όμως είμαστε έτοιμοι. Πιστεύω ότι κάναμε καλό παιχνίδι κόντρα στην Μάιντς. Χάσαμε 1-0 όμως φτιάξαμε ευκαιρίες. Σίγουρα δεν είμαστε χαρούμενοι και ξέρουμε ότι αύριο θα πρέπει να κερδίσουμε».