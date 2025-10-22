ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Χωρίς προβλήματα η Ομόνοια «πάτησε» στο Κόσοβο

Χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα ολοκληρώθηκε το ταξίδι του «τριφυλλιού» προς το Κόσοβο, με την αποστολή να φτάνει με ασφάλεια λίγο μετά τις 13:30 (ώρα Κύπρου).

Με την άφιξη στο αεροδρόμιο, οι «πράσινοι» αναχώρησαν απευθείας για το ξενοδοχείο όπου θα καταλύσουν, με στόχο την ξεκούραση και την αποκατάσταση, ενόψει της αυριανής κρίσιμης ευρωπαϊκής αναμέτρησης απέναντι στην Ντρίτα.

Το σημερινό πρόγραμμα της Ομόνοιας περιλαμβάνει και τις καθιερωμένες δραστηριότητες της παραμονής του αγώνα. Στις 19:00 ο προπονητής της ομάδας, Χένινγκ Μπεργκ, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στους εκπροσώπους των ΜΜΕ που βρίσκονται στο Κόσοβο, ενώ στις 19:30 θα ακολουθήσει η τελευταία προπόνηση στο στάδιο «Fadil Vokrri», εκεί όπου θα διεξαχθεί και το αυριανό παιχνίδι.

Η Ομόνοια ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της, με στόχο μια θετική αρχή στις φετινές ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

