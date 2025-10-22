ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ζεκίρια: «Σεβόμαστε την Ομόνοια, αλλά δεν τη φοβόμαστε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ζεκίρια: «Σεβόμαστε την Ομόνοια, αλλά δεν τη φοβόμαστε»

Οι τοποθετήσεις του τεχνικού της Ντρίτα

Με σεβασμό αλλά και ξεκάθαρη αγωνιστική αποφασιστικότητα, τοποθετήθηκε ο προπονητής της Ντρίτα, Ζεκίρια Ραμαντάνι, ενόψει της αυριανής ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την Ομόνοια.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Ραμαντάνι ανέφερε πως η ισοπαλία με την Κουόπιο στο προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι έδωσε έξτρα κίνητρο στην ομάδα του, ενώ υπογράμμισε πως η Ντρίτα έχει μελετήσει την Ομόνοια και είναι έτοιμη να παλέψει για τη νίκη.

«Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, αλλά είμαστε κινητοποιημένοι. Αναλύσαμε την Ομόνοια διαθέτουν πολύ καλούς επιθετικούς και είναι το πρώτο τους ματς εντός έδρας. Πιστεύω ότι θα έχουμε στο πλευρό μας πολλούς φιλάθλους, που πάντα μας δίνουν ώθηση. Δεν πρέπει να έχουμε φόβο για την Ομόνοια την σεβόμαστε εκτός γηπέδου, αλλά μέσα στο γήπεδο θα πάμε για να κερδίσουμε», τόνισε.

Ο τεχνικός της Ντρίτα εστίασε ιδιαίτερα στη σημασία της αποτελεσματικότητας, επισημαίνοντας:

«Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όταν βρισκόμαστε μπροστά από την εστία τους. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε χώρο. Θέλω οι παίκτες μου να δώσουν τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Πρέπει να στοχεύουμε στη νίκη περισσότερο από την Ομόνοια».

Στάθηκε, τέλος, και σε δύο ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, που θεωρεί πως μπορούν να κάνουν τη διαφορά:

«Ο Σεμέδο είναι πολύ επικίνδυνος στην επίθεση, ενώ ο Γιόβετιτς δημιουργεί σημαντικές φάσεις με τις πάσες του. Έχουμε πάρει μέτρα για όλους τους παίκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κατηγορίες

ΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση από τη Σαραγόσα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ήττα για τον Κεραυνό στο FIBA Europe Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τι είπε ο Πάμπλο Γκαρσία για τους νεαρούς: «Όταν λέει καλημέρα...»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Πρόκριση με... ιδρώτα για τον Άρη απέναντι στην Ομόνοια 29Μ

ΟΜΟΝΟΙΑ 29Μ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η πεντάρα στο... ρελαντί του ΑΠΟΕΛ

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Όσο είμαι εγώ εδώ...»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Ζόρικη πρόκριση για τον Άρη με… λύτρωση στο 90+4΄ από την άσπρη βούλα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε και ο ΑΠΟΕΛ στην επόμενη φάση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ιδιάκεθ: «Να ξεπεράσουμε τα όρια μας»

ΑΕΚ

|

Category image

Φαν Πέρσι: «Έχω δει καλά στοιχεία από τον Παναθηναϊκό-Must win το παιχνίδι για μας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Άλμα πέντε θέσεων από πέρσι για τον Εθνικό

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Κόντης: «Να είμαστε αποτελεσματικοί στις στιγμές μας»

Ελλάδα

|

Category image

Ο Κούτσακος τα έκανε και τα δύο πολύ καλά!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι έφθασε η Ένωση στην πρόκριση

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ/Μπεργκ: «Θέλουμε να περάσουμε, αυτός είναι ο στόχος» - Tι είπε ο Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη