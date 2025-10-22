Ζεκίρια: «Σεβόμαστε την Ομόνοια, αλλά δεν τη φοβόμαστε»

Με σεβασμό αλλά και ξεκάθαρη αγωνιστική αποφασιστικότητα, τοποθετήθηκε ο προπονητής της Ντρίτα, Ζεκίρια Ραμαντάνι, ενόψει της αυριανής ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την Ομόνοια.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο Ραμαντάνι ανέφερε πως η ισοπαλία με την Κουόπιο στο προηγούμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι έδωσε έξτρα κίνητρο στην ομάδα του, ενώ υπογράμμισε πως η Ντρίτα έχει μελετήσει την Ομόνοια και είναι έτοιμη να παλέψει για τη νίκη.

«Το παιχνίδι θα είναι δύσκολο, αλλά είμαστε κινητοποιημένοι. Αναλύσαμε την Ομόνοια διαθέτουν πολύ καλούς επιθετικούς και είναι το πρώτο τους ματς εντός έδρας. Πιστεύω ότι θα έχουμε στο πλευρό μας πολλούς φιλάθλους, που πάντα μας δίνουν ώθηση. Δεν πρέπει να έχουμε φόβο για την Ομόνοια την σεβόμαστε εκτός γηπέδου, αλλά μέσα στο γήπεδο θα πάμε για να κερδίσουμε», τόνισε.

Ο τεχνικός της Ντρίτα εστίασε ιδιαίτερα στη σημασία της αποτελεσματικότητας, επισημαίνοντας:

«Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι όταν βρισκόμαστε μπροστά από την εστία τους. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε χώρο. Θέλω οι παίκτες μου να δώσουν τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Πρέπει να στοχεύουμε στη νίκη περισσότερο από την Ομόνοια».

Στάθηκε, τέλος, και σε δύο ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας, που θεωρεί πως μπορούν να κάνουν τη διαφορά:

«Ο Σεμέδο είναι πολύ επικίνδυνος στην επίθεση, ενώ ο Γιόβετιτς δημιουργεί σημαντικές φάσεις με τις πάσες του. Έχουμε πάρει μέτρα για όλους τους παίκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.