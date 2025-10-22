ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Η Ομόνοια μεγαλώνει στην Ευρώπη, αυξάνει το εκτόπισμά της και τη φήμη της»

Tα αγωνιστικά, η μεγάλη ευκαιρία για το πρώτο διπλό σε ευρωπαϊκούς ομίλους και το «ελπίζουμε να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά»

Για το Κόσοβο αποχωρεί η αποστολή της Ομόνοιας ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (23/10, 19:45) απέναντι στην Ντρίτα, για την 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Πριν από την αναχώρηση από το αεροδρόμιο της Λάρνακας, ο εκπρόσωπος Τύπου των πρασίνων, Ανδρέας Δημητρίου, αναφέρθηκε στα αγωνιστικά και πώς αντιμετωπίζουν τον αγώνα οι πράσινοι.

Για το πώς αντιμετωπίζουν τον αγώνα: «Είναι ένας αγώνας που έχουμε τις δικές μας πιθανότητες να πάρουμε βαθμολογικό κέρδος. Σίγουρα είναι μία ομάδα και μία χώρα που δεν έχουμε αντιμετωπίσει ποτέ ξανά, ούτε έχουμε πάει ξανά στο Κόσοβο να παίξουμε. Οπότε υπάρχει κι αυτό το στοιχείο στην εξίσωση, το άγνωστο που πάμε να συναντήσουμε. Φυσικά, έχουμε παρακολουθήσει την Ντρίτα και την έχουμε αξιολογοσήσει όσο καλύτερα μπορούσαμε. Σίγουρα είναι μία ομάδα που αποτελείται από αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι ευρωπαϊκοί αγώνες σίγουρα για τέτοιους ποδοσφαιριστές είναι ένα ισχυρό κίνητρο. Από εκεί και πέρα, η ομάδα δείχνει ότι είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Υπάρχει η θέληση, για να μπορέσουμε να διακριθούμε και φέτος στην Ευρώπη. Οπότε ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και να έρθουμε πίσω στην Κύπρο με θετικό αποτέλεσμα».

Αγωνιστικά: «Eίναι γνωστό ότι ο Άιτινγκ είναι εκτός λόγω του τραυματισμού του. Από εκεί και πέρα, είναι οι τρεις ποδοσφαιριστές που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη, Στεπίνσκι, Μουσιαλόφσκι και Τάνκοβιτς. Από εκεί και πέρα, όλοι είναι διαθέσιμοι».

Για τον κόσμο: «Περιμένουμε γύρω στους 300 φιλάθλους στον αγώνα. Θα είναι σημαντική βοήθεια βεβαίως για την ομάδα».

Για το γεγονός ότι υπάρχει ευκαιρία για το πρώτο διπλό σε ομίλους ευρωπαϊκής διοργάνωσης: «Είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ελπίζουμε να έρθει αύριο. Είναι η πέμπτη φορά που παίζουμε σε ομίλους, ελπίζουμε να τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Θα είναι σημαντικό για την Ομόνοια. Μία ομάδα που δείχνει ότι μεγαλώνει στην Ευρώπη χρόνο με τον χρόνο. Αυξάνει το εκτόπισμά της, τη φήμη της. Έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια και ελπίζουμε να έρθει και το διπλό».

