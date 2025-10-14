ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έργο Μπογκαντίνοφ ο νέος Εθνικός

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΑΖΙΜΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Έργο Μπογκαντίνοφ ο νέος Εθνικός

Η ομάδα της Άχνας εντυπωσιάζει και τούτο πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στον επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος Μάρτιν Μπογκαντίνοφ.

Με ένα πολύ χαμηλό μπάτζετ, με προσεγμένες και σωστές  κινήσεις και γενικά με ένα σωστό προγραμματισμό χωρίς μεγάλα λόγια έκτισε μια ποιοτική ομάδα με ισορροπημένο ρόστερ που θα το ζήλευαν ακόμη και μεγάλες ομάδες. Και όντως τα πρώτα δείγματα γραφής της δουλειάς Μπογκαντίνοφ είναι όντως εντυπωσιακά.

Προσωπικότητα, σοβαρός, αθόρυβος

Μετά την αποχώρηση του από την ενεργό δράση ο Μπογκαντίνοφ ανέλαβε ως επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος του Εθνικού. Σοβαρός, αθόρυβος, με προσωπικότητα, με διασυνδέσεις στο εξωτερικό, με πολλές γνώσεις και εμπειρίες που κουβαλά στα γήπεδα και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όπως ήταν σε όλη την καριέρα του ως τερματοφύλακας είναι χαρακτηριστικά που τον συνοδεύουν και στην νέα του δουλειά. Με την δουλειά του ο Μπογκαντίνοφ τους κέρδισε όλους.

Κορυφαίος τερματοφύλακας

Ο Μάρτιν Μπογκαντίνοφ αποτελεί τον τελευταίο φυσικό αρχηγό του Εθνικού. Ο Σκοπιανός πρώην διεθνής τερματοφύλακας αποτελεί μία από τις σημαντικές μορφές της νεότερης ιστορίας των Αχνιωτών.

 Έκλεισε την καριέρα του ως ένας από τους κορυφαίους ξένους τερματοφύλακες που πέρασαν από την Κύπρο. Φέτος πήρε την μεγάλη απόφαση κρέμασε τα γάντια και αποχαιρέτησε την ενεργό δράση.

Ο Εθνικός τίμησε τον Μπογκαντίνοφ για την πολύχρονη προσφορά του στην ομάδα και για το πρώην διεθνή τερματοφύλακα ξεκίνησε μια νέα καριέρα.

 

Διαβαστε ακομη