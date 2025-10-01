ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεκαθάρισε εντελώς το σκηνικό με Φαμπιάνο - Η αποστολή για Μάιντς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξεκαθάρισε εντελώς το σκηνικό με Φαμπιάνο - Η αποστολή για Μάιντς

Οριστικά χωρίς τον Φαμπιάνο πάει η Ομόνοια για τον αγώνα της πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League απέναντι στη Μάιντς που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης (02/10, 19:45) στο ΓΣΠ.

Ο βασικός τερματοφύλακας των πρασίνων έμεινε εκτός αποστολής.

Θυμίζουμε ότι προηγουμένως ο Χένινγκ Μπεργκ είχε δηλώσει για τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα ότι: «Θα πρέπει να το δούμε μέρα πάρα μέρα. Μετά την Ανόρθωση ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις όμως θα δούμε αν θα είναι έτοιμος είτε αύριο είτε με τον Άρη».

Από εκεί και πέρα, δεν υπολογίζονται - για διάφορους λόγους - ούτε οι Γιόβετιτς, Μάριτς, Στεπίνσκι, Τάνκοβιτς και Μουσιαλόφσκι.

Στην αποστολή των πρασίνων αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Κυριακίδης, Μιχαήλ, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Αγκουζούλ, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Παναγή.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BINTEO: Το 1-1, τα πέναλτι και η ερυθρόλευκη πρόκριση

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Μέσω πέναλτι η Νέα Σαλαμίνα πέταξε εκτός τον ΕΝ Ύψωνα

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Mεγάλη ανατροπή για την Ανόρθωση και πρόκριση στους ομίλους του FIBA Europe Cup

Κύπρος

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Ψυχρολουσία, πέναλτι, παράταση και τελικά χαρούμενες αγκαλιές

ΑΕΛ

|

Category image

Ξεκαθάρισε εντελώς το σκηνικό με Φαμπιάνο - Η αποστολή για Μάιντς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η απάντηση του Μάρτινς στο ερώτημα της κοπέλας του γιατί πήγε στην ΑΕΛ και τον χρόνο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Είμαι εδώ με την καρδιά μου και έτσι θέλω να παίζουν και οι παίκτες»

ΑΕΛ

|

Category image

Έβαλε τις βάσεις από το 20' και πήρε την πρόκριση ο Ακρίτας

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Γλίτωσε τεράστιο κάζο στην παράταση η ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Στην Πετρολίνα ΑΕΚ ο πρώτος τίτλος της σεζόν στο μπάσκετ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Στην παράταση το Εθνικός Λατσιών – ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

«Θα είναι δύσκολο για εμάς, αλλά...»

ΑΕΚ

|

Category image

Προβάδισμα για τον Εθνικό Λατσιών και κίνδυνος αποκλεισμού για την ΑΕΛ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Τα στατιστικά στο πρώτο ημίχρονο της ΑΕΛ του Μάρτινς

ΑΕΛ

|

Category image

Φοβεροί οι νέοι του Ολυμπιακού, κέρδισαν στο Λονδίνο την Άρσεναλ

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη