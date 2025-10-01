Ξεκαθάρισε εντελώς το σκηνικό με Φαμπιάνο - Η αποστολή για Μάιντς

Οριστικά χωρίς τον Φαμπιάνο πάει η Ομόνοια για τον αγώνα της πρεμιέρα της League Phase του UEFA Conference League απέναντι στη Μάιντς που θα γίνει το βράδυ της Πέμπτης (02/10, 19:45) στο ΓΣΠ.

Ο βασικός τερματοφύλακας των πρασίνων έμεινε εκτός αποστολής.

Θυμίζουμε ότι προηγουμένως ο Χένινγκ Μπεργκ είχε δηλώσει για τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα ότι: «Θα πρέπει να το δούμε μέρα πάρα μέρα. Μετά την Ανόρθωση ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις όμως θα δούμε αν θα είναι έτοιμος είτε αύριο είτε με τον Άρη».

Από εκεί και πέρα, δεν υπολογίζονται - για διάφορους λόγους - ούτε οι Γιόβετιτς, Μάριτς, Στεπίνσκι, Τάνκοβιτς και Μουσιαλόφσκι.

Στην αποστολή των πρασίνων αποτελείται από τους ακόλουθους ποδοσφαιριστές: Ουζόχο, Κυριακίδης, Μιχαήλ, Ντιουνκού, Κίτσος, Κουλιμπαλί, Άιτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάννης, Εβάντρο, Αγκουζούλ, Μαέ, Α. Ανδρέου, Μασούρας, Χαμάς, Σίμιτς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Εράκοβιτς, Ανδρέου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Παναγή.