Απρόοπτο με Φαμπιάνο και αμφίβολος για τη «μάχη» με Μάιντς

Μετά από 11 σερί ματς, ίσως βρεθεί άλλος κάτω από τα δοκάρια της Ομόνοιας.

Μία ενόχληση που ένιωσε στο πόδι, έχει θέσει σε αμφιβολία τη συμμετοχή του Φαμπιάνο στο ματς της Ομόνοιας απέναντι στη Μάιντς την Πέμπτη (19:45), στην πρεμιέρα της League phase του Conference League.

Περισσότερα θα γίνουν γνωστά και μέσω των τοποθετήσεων του Χένινγκ Μπεργκ στη συνέντευξη Τύπου (15:30) αλλά θα είναι σημαντική απώλεια για τους πράσινους, εφόσον δεν προλάβει. Φυσικά, στο πράσινο στρατόπεδο εύχονται να μην είναι κάτι πιο σοβαρό.

Ο Ουζόχο λοιπόν θα είναι ο αντικαταστάτης του, σε περίπτωση που μείνει εκτός ο Φαμπιάνο, και θα πάρει τη θέση κάτω από τα δοκάρια για πρώτι φορά κατά τη φετινή σεζόν.

