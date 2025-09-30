Δεν κερδίζει απλά, το κάνει με... θόρυβο

Απέραντη ικανοποίηση στην Ομόνοια μετά τη νέα πεντάρα. Και δεν την πέτυχε όπου και όπου. Πήγε στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» και, παρόλο που η Ανόρθωση έχει τα θέματά της, δεν κερδίζει απλά, αλλά το κάνει με... θόρυβο το συγκρότημα του Χένινγκ Μπεργκ που βγάζει φωτιές επιθετικά, με τον Σεμέδο φέτος να είναι σε τρελά κέφια. Έφτασε ήδη τα εννιά γκολ (πέντε Ευρώπη, τέσσερα πρωτάθλημα) και σέρβιρε άλλα τέσσερα.

Οι εμφανίσεις των τελευταίων δέκα ημερών στα τρία νικηφόρα ντέρμπι με ΑΕΚ, ΑΕΛ και Ανόρθωση, όπως είναι αντιληπτό αύξησε τις ήδη πολλές προσδοκίες για τη φετινή σεζόν. Σίγουρα είναι νωρίς, όμως βγάζει μία εικόνα... ασφάλειας η Ομόνοια, με παίκτες που ξέρουν τον ρόλο τους και έναν προπονητή που απέδειξε πως μπορεί να κουμαντάρει το καράβι.

Αυτό που τονίζουν όμως από τα ενδότερα είναι πως τα πόδια πρέπει να μείνουν στο έδαφος. Δεν υπάρχει κανένας χώρος για εφησυχασμό. Για την ώρα η προσοχή επικεντρώνεται στη Μάιντς. Την προσεχή Πέμπτη (19:45) οι πράσινοι θα υποδεχθούν τη γερμανική ομάδα για την πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Είναι υψηλό το εμπόδιο στην πρεμιέρα, όμως παίζει στην έδρα της και θα επιδιώξει να έχει βαθμολογικό κέρδος.

Γιόβετιτς - Στεπίνσκι

Όσον αφορά το απουσιολόγιο, σε αυτό βρίσκονται τα ονόματα των Στέφαν Γιόβετιτς και Μάριους Στεπίνσκι. Για τον πρώτο, ο οποίος είναι στην ευρωπαϊκή λίστα, υπάρχει μία μικρή πιθανότητα να είναι παρόντας με τη Μάιντς, αλλά δεν θα υπάρξει κανένα ρίσκο ώστε να προλάβει το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Άρη στο ΓΣΠ. Ο Πολωνός από την άλλη θα προσπαθήσει να είναι διαθέσιμος για τη μάχη με την «Ελαφρά Ταξιαρχία», με τις πιθανότητες να είναι μοιρασμένες. Σημειώνουμε πως εκτός ευρωπαϊκής λίστας, μαζί με τον Πολωνό φορ είναι και ο Τάνκοβιτς αλλά και ο Μουσιαλόφσκι.