Τα έκανε και τα δύο

Ο 23χρονος ακραίος επιθετικός του τριφυλλιού, πέρασε στο 65ο λεπτό του αγώνα με την ΑΕΛ αντικαθιστώντας τον Χατζηγιοβάνη. Στο 76ο λεπτό έκανε μία εξαιρετική ενέργεια για να απελευθερωθεί εκτός περιοχής και μ΄ένα εξαιρετικό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίκτυα του Οτσόα. Δύο λεπτά αργότερα έδωσε και την ασίστ στο γκολ του Κούσουλου.

Στην πρώτη του λοιπόν συμμετοχή με την νέα του ομάδα, έκανε αυτά που θέλει κάθε προπονητής να βλέπει από έναν ακραίο επιθετικό, να σκοράρει και να δημιουργεί…

