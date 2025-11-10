Η απόφαση του Μπεργκ για τους τιμωρημένους

Κάρτες συμπλήρωσαν στο αιώνιο ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ οι Τάνκοβιτς, Αγκουζούλ και Μάριτς, όμως ο Χένινγκ Μπεργκ δεν πρόκειται να τους στερηθεί στο μεγάλο ματς που ακολουθεί απέναντι στον Απόλλωνα.

Όπως αποφάσισε ο Νορβηγός τεχνικός, οι τρεις ποδοσφαιριστές θα εκτίσουν την ποινή τους στο μεθεπόμενο παιχνίδι της Ομόνοιας, απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου.

Έτσι, οι πράσινοι θα παρουσιαστούν πλήρεις στη δύσκολη δοκιμασία με τους Λεμεσιανούς μετά τη διακοπή.