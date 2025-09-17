Μπεργκ ξανά για Λοΐζου: «Δεν άλλαξε κάτι, θα μπορούσε να είναι ο ηγέτης της Ομόνοιας»

Η τοποθέτηση του Νορβηγού:

«Δεν έχει αλλάξει κάτι. Εξακολουθεί να θέλει να φύγει, εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω γιατί θέλει να πάει εκεί, σε αυτό το πρωτάθλημα και αυτή την ομάδα. Είναι μία λάθος απόφαση. Εξακολουθώ να μην κατανοώ τους συμβούλους του ποδοσφαιριστή. Είναι ακόμα νεαρός. Δεν τελείωσε η δουλειά του στην Ομόνοια, θα μπορούσε να γίνει ο ηγέτης της ομάδας. Μπορεί να γίνει ένας από τους ηγέτες της ομάδας εάν παραμείνει. Δεν είναι μόνο πάνω μας το θέμα»