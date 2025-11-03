Βαθμολογία Super League: Οξυγόνο για Αστέρα, στην ζώνη υποβιβασμού ο ΟΦΗ
Με το 3-0 επί του ΟΦΗ, ο Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ ξεκόλλησε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, ρίχνοντας τους Κρητικούς στην ζώνη του υποβιβασμού.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά το τέλος της 9ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (10η)
Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025
17:00: Παναιτωλικός - ΑΕΛ
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025
15:00: Άρης - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
15:00: Κηφισιά - Ολυμπιακός
17:00: Λεβαδειακός - Πανσερραϊκός
17:30: ΟΦΗ - ΑΕΚ
19:00: Ατρόμητος - Βόλος ΝΠΣ
21:00: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
