Η πίεση του χρόνου έφερε... έναν χρόνο, με την άνεση του χρόνου, θα συζητήσουν για περισσότερα

Έναν χρόνο είναι η διάρκεια του συμβολαίου που υπέγραψαν Ομόνοια και Μουαμέρ Τάνκοβιτς. Και ήταν μία σημείωση στην ανακοίνωση συνεργασίας που προκάλεσε εντύπωση.

Η πίεση του χρόνου για να κλείσει η προσθήκη εντός του πλαισίου της μεταγραφικής περιόδου, ήταν και ο λόγος που οι δύο πλευρές δεν στάθηκαν σε αυτή την παράμετρο.

Με την άνεση όμως πλέον του χρόνου, οι δύο πλευρές θα καθίσουν ξανά στο τραπέζι για να συζητήσουν για περισσότερα.