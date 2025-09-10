ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κυκλοφορούν και ποσά για τη μεταγραφή Λοΐζου από την Ομόνοια στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Πόσα θα στοιχίσει η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή των πρασίνων και πόσα θα παίρνει ο ίδιος για τριετές συμβόλαιο

Προχωρούν τα πράγματα για μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου από την Ομόνοια στην Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με Μέσα του Ισραήλ και μάλιστα η ynet.co.il κάνει λόγο και στις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Όπως σημειώνεται η υπόθεση αναμένεται να κλείσει εντός των επόμενων 24 ωρών και η μεταγραφή υπολογίζεται να φθάσει τις 800.000 ευρώ.

Επιπλέον, γίνεται λόγος για τριετές συμβόλαιο στον Λοΐζου ο οποίος θα αμείβεται με 280 χιλιάδες ευρώ.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

