Κυκλοφορούν και ποσά για τη μεταγραφή Λοΐζου από την Ομόνοια στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Προχωρούν τα πράγματα για μεταγραφή του Λοΐζου Λοΐζου από την Ομόνοια στην Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με Μέσα του Ισραήλ και μάλιστα η ynet.co.il κάνει λόγο και στις λεπτομέρειες της συμφωνίας.

Όπως σημειώνεται η υπόθεση αναμένεται να κλείσει εντός των επόμενων 24 ωρών και η μεταγραφή υπολογίζεται να φθάσει τις 800.000 ευρώ.

Επιπλέον, γίνεται λόγος για τριετές συμβόλαιο στον Λοΐζου ο οποίος θα αμείβεται με 280 χιλιάδες ευρώ.