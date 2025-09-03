Άνοιξε (φυσιολογικά) κουβέντα για Στεπίνσκι

Ο Μάριους Στεπίνσκι μαζί με τον Ματέους Μουσιαλόφσκι, έμειναν εκτός λίστας του Μπεργκ για τα παιχνίδια του League Phase του Conference League. Κι αν για τον δεύτερο ήταν αναμενόμενο, για τον πρώτο τα δεδομένα που διαμορφώνονται είναι διαφορετικά…

Είναι πολλοί που συνδέουν την απόκτηση του Άγγελου Ανδρέου από την Ομόνοια με την ενδεχόμενη μετακίνηση του Στεπίνσκι στην ΑΕΛ.

Αρχικά ο Μπεργκ είναι ικανοποιημένος με το… Μαέ - Γιόβετιτς γι αυτό άφησε εκτός τον Πολωνό. Από την άλλη, η τακτική της Ομόνοιας είναι γνωστή όσον αφορά τις πωλήσεις - αποχωρήσεις. Δηλαδή, εάν έρθει ικανοποιητική πρόταση για τον οποιονδήποτε και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να αποχωρήσει, τότε μπορεί να γίνει μεταγραφή.

Πάντως, εάν τελικά αποχωρήσει ο Στεπίνσκι (που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν στο αρχικό πλάνο του Μπεργκ ειδικά μετά την απόκτηση Μαέ), δεν αποκλείεται η Ομόνοια να προχωρήσει και σε νέα κίνηση.