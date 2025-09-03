Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Χένιγκ Μπεργκ αποφάσισε για τους δύο που έμειναν εκτός λίστας για τα ματς του Conference League
Συγκεκριμένα, οι Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι δεν δηλώθηκαν στην λίστα σε αντίθεση με τον Ευάγγελο Ανδρέου που βρίσκεται κανονικά εντός αυτής. Μέσα βεβαίως και ο Ράιαν Μαέ.
Οι 17 ξένοι που δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Mαρσούρας, Ντιούνκου, Χαμάς, Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Αγκουζούλ, Κίτσος, Μάριτς, Εράκοβιτς, Εβάντρο, Άϊτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Γιόβετιτς, Μαέ