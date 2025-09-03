Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι!

Συγκεκριμένα, οι Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι δεν δηλώθηκαν στην λίστα σε αντίθεση με τον Ευάγγελο Ανδρέου που βρίσκεται κανονικά εντός αυτής. Μέσα βεβαίως και ο Ράιαν Μαέ.

Οι 17 ξένοι που δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Mαρσούρας, Ντιούνκου, Χαμάς, Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Αγκουζούλ, Κίτσος, Μάριτς, Εράκοβιτς, Εβάντρο, Άϊτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Γιόβετιτς, Μαέ