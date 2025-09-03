ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι!

Ο Χένιγκ Μπεργκ αποφάσισε για τους δύο που έμειναν εκτός λίστας για τα ματς του Conference League

Συγκεκριμένα, οι Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι δεν δηλώθηκαν στην λίστα σε αντίθεση με τον Ευάγγελο Ανδρέου που βρίσκεται κανονικά εντός αυτής. Μέσα βεβαίως και ο Ράιαν Μαέ. 

Οι 17 ξένοι που δηλώθηκαν στην ευρωπαϊκή λίστα: Φαμπιάνο, Ουζόχο, Mαρσούρας, Ντιούνκου, Χαμάς, Κουλιμπαλί, Σίμιτς, Αγκουζούλ, Κίτσος, Μάριτς, Εράκοβιτς, Εβάντρο, Άϊτινγκ, Σεμέδο, Χατζηγιοβάνης, Γιόβετιτς, Μαέ

 

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Επείγον εμπνευστής!

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Άστον Βίλα κρατάει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

US Open: Ο Τζόκοβιτς λύγισε τον Φριτζ και ετοιμάζεται για ημιτελικό με Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Εκτός ευρωπαϊκής λίστας οι Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (3/9)

TV

|

Category image

«Μαγεία» Γιαμπουσέλε στη νίκη της Γαλλία και χαμός στον 4ο όμιλο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η ΑΕΛ έδωσε δανεικό τον Eυάγγελο Ανδρέου στην Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Στην Ιταλία το... θρίλερ, «τελικός» για την Ισπανία ο αγώνας με την Ελλάδα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Με τρανταχτές» απουσίες η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Η Άρσεναλ παίρνει μέτρα για τους οπαδούς του Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Η ήττα πλήγωσε, η εικόνα όμως έφερε πίστη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

BΙΝΤΕΟ: Ανακοινώθηκε το νέο... 10άρι της Πάφος FC

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ήταν ένα καλό μάθημα για την ΑΕΛ

ΑΕΛ

|

Category image

Η Τζέσικα Πέγκουλα ξανά στα ημιτελικά του US Open

Τένις

|

Category image

Τη γλίτωσε με πρόστιμο και όχι αποκλεισμό η Γκρίμσμπι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη