Τα εννιά... τελευταία βήματα

H Ομόνοια προετοιμάζεται για τη ρεβάνς με τη Βόλφσμπεργκερ την ερχόμενη Πέμπτη (27/08, 19:00), στην ένατη παρουσία των πρασίνων στα πλέι οφ ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Είναι η δεύτερη σερί χρονιά που η ομάδα της Λευκωσίας βρίσκεται ένα βήμα πριν από τη League Phase του Conference League και καλείται να ανατρέψει το 2-1 του πρώτου αγώνα για να πετύχει και πάλι τον σκοπό της. Πέρσι είχε απλοποιήσει τα πράγματα από το πρώτο παιχνίδι, κερδίζοντας εκτός έδρας με 6-0 τη Ζίρα, η οποία κέρδισε τον αγώνα στο ΓΣΠ. Η Ομόνοια έφθασε για πρώτη φορά ένα βήμα πριν από τους ευρωπαϊκούς ομίλους τη σεζόν 2008-09, όταν αγωνίστηκε απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι στο UEFA Cup, με την αγγλική ομάδα να επικρατεί και στα δύο παιχνίδια με το ίδιο  σκορ (2-1). Για την ίδια διοργάνωση, με την ονομασία πλέον Europa League, έπαιξε το 2010 με την ουκρανική Μέταλιστ (0-1, 2-2), το 2011 με τη Σάλτσμπουργκ (2-1, 0-1), το 2014 με τη Δυναμό Μόσχας (1-2, 2-2), το 2021 με την Αντβέρπ (4-2, 0-2 / έχασε στα πέναλτι) και το 2022 με την Γκεντ (2-0, 2-0). Moνάχα κόντρα στην τελευταία είχε επιτευχθεί ο στόχος της πρόκρισης. Οι πράσινοι μετρούν επίσης και μία παρουσία στα πλέι οφ του Champions League, όπου αντιμετώπισαν τον Ολυμπιακό Πειραιώς το καλοκαίρι του 2020. Η ομάδα του Πειραιά, κερδίζοντας τον πρώτο αγώνα στην Ελλάδα με 2-0 και με το δεύτερο παιχνίδι στην Κύπρο να λήγει στο 0-0, πήρε την πρόκριση για τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Υπενθυμίζεται ότι το συγκρότημα της πρωτεύουσας έχει τέσσερις συμμετοχές στην κύρια φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Το 2020-21 και το 2022-23 έπαιξε στους ομίλους του Europa League, ενώ τις σεζόν 2021-22 και 2024-25 στο Conference League.

 

Διαβαστε ακομη