«Deal Ομόνοιας - Χάποελ για Λοΐζου στα 1.2 εκ.»

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με χθεσινό ρεπορτάζ μας, οι δύο πλευρές δεν τα είχαν βρει για τον διεθνή άσο παρόλο που οι συζητήσεις είναι ακόμα σε εξέλιξη.

Σημερινό ωστόσο ρεπορτάζ του Ynet σημειώνει πως Ομόνοια και Χάποελ τα βρήκαν στα 1,2 εκ. ευρώ ενώ ο ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο με ετήσιες απολαβές 300.000 ευρώ τον χρόνο.

Αναλυτικά:

«Ο Λοΐζος Λοΐζου θα μετακινηθεί στη Χάποελ Τελ Αβίβ για 1,2 εκατομμύρια ευρώ | Αποκάλυψη στο Ynet

Μετά που η συμφωνία έδειχνε να οδηγείται σε αδιέξοδο, οι «ερυθροί» και η ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας κατέληξαν σε συμφωνία για τον εξτρέμ.

Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο μέσα στο Σαββατοκύριακο και θα λαμβάνει περίπου 300.000 ευρώ τον χρόνο.»