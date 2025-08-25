Όλα τα άλλα στην ώρα τους

Παρ' όλα αυτά, ψηλότερα στις προτεραιότητες των πρασίνων είναι η ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (28/08, 19:00) απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ. Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές του παραμένουν προσηλωμένοι ώστε να καταστρωθεί το πλάνο που θα φέρει την ανατροπή στο ΓΣΠ, μετά το 2-1 στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων. Εξαρχής ως ο πρώτος μεγάλος στόχος στην ομάδα της Λευκωσίας οροθετήθηκε η πρόκριση στη League Phase του Conference League, κάτι που θα γίνει μονάχα με νίκη απέναντι στην αυστριακή ομάδα. Όπως αποδείχθηκε και στο πρώτο παιχνίδι, η Ομόνοια έχει τις δυνατότητες να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο, με πολλούς να χαρακτηρίζουν ως άδικο το αποτέλεσμα. Στα συν της προσπάθειας των πρασίνων σαφώς είναι η παρουσία του κόσμου που αναμένεται να γεμίσει το στάδιο της πρωτεύουσας.