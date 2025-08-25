Όλα τα άλλα στην ώρα τους
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ
Δημοσιευτηκε:
Κυκλοφορούν διάφορα μεταγραφικά σενάρια για την Ομόνοια, κάποια εκ των οποίων έχουν δόση αλήθειας, όπως αυτό με τον Μαροκινό στόπερ, Σαντ Αγκουζούλ, που όντως βρίσκεται στη λίστα των πρασίνων.
Παρ' όλα αυτά, ψηλότερα στις προτεραιότητες των πρασίνων είναι η ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (28/08, 19:00) απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ. Ο Χένινγκ Μπεργκ και οι ποδοσφαιριστές του παραμένουν προσηλωμένοι ώστε να καταστρωθεί το πλάνο που θα φέρει την ανατροπή στο ΓΣΠ, μετά το 2-1 στον πρώτο αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων. Εξαρχής ως ο πρώτος μεγάλος στόχος στην ομάδα της Λευκωσίας οροθετήθηκε η πρόκριση στη League Phase του Conference League, κάτι που θα γίνει μονάχα με νίκη απέναντι στην αυστριακή ομάδα. Όπως αποδείχθηκε και στο πρώτο παιχνίδι, η Ομόνοια έχει τις δυνατότητες να πάρει το πολυπόθητο εισιτήριο, με πολλούς να χαρακτηρίζουν ως άδικο το αποτέλεσμα. Στα συν της προσπάθειας των πρασίνων σαφώς είναι η παρουσία του κόσμου που αναμένεται να γεμίσει το στάδιο της πρωτεύουσας.