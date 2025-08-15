ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Τορπέντο... σαν Λίβερπουλ και Μπάγερν και το απόλυτο με Αράζ του Γιόβετιτς

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Πολλά γκολ έριξε η Ομόνοια στα τέσσερα παιχνίδια των δυο προκριματικών γύρων του Conference League.

Άφησε πρώτα εκτός την Τορπέντο (1-0, 0-4) και την Αράζ (0-4, 5-0) και πλέον ανοίγει τη φτερά της για να αντιμετωπίσει στο τελευταίο βήμα πριν από τη League Phase τη Βόλφσμπεργκερ.

Τα 14 αυτά τέρματα πέτυχαν πέντε ποδοσφαιριστές και συγκεκριμένα οι Γιόβετιτς (5), Σεμέδο (3), Εβάντρο (3), Λοΐζου (2), Μουσιαλόφσκι.

Ο πρώτος μάλιστα σκόραρε σε όλα τα παιχνίδια. Ο Γιόβετιτς έφθασε συνολικά έξι με τη φανέλα των πρασίνων, καθώς είχε πετύχει και ένα στην περσινή πορεία, ενώ συνολικά στην καριέρα του μετρά 17 ευρωπαϊκά γκολ.

Όπως και κόντρα στην Τορπέντο, δυο γκολ σε ένα παιχνίδι είχε σκοράρει όταν φορούσε τη φανέλα της Φιορεντίνα, απέναντι σε Λίβερπουλ και Μπάγερν, ενώ έχει στον απολογισμό του και ένα χατ τρικ σε αγώνα της Παρτίζαν με την Ζρίνσκι τη σεζόν 2007-08.

Όλα τα ευρωπαϊκά γκολ του Γιόβετιτς:

