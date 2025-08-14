LIVE: Ομόνοια - Αράζ 3-0

Έκανε άριστα τη δουλειά της στο Αζερμπαϊτζάν η Ομόνοια κόντρα στην Αράζ. Με το 4-0 που πήρε, απλά απόψε (20:00) θα τσεκάρει το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Conference League εκεί που θα παίξει με τον ηττημένο του ζευγαριού ΠΑΟΚ – Βόλφσμπεργκερ.

Οι πράσινοι στοχεύουν ωστόσο σε μία ακόμη νίκη στα προκριματικά, την τέταρτη που θα χαρίσει πόντους στη βαθμολογία της UEFA αλλά και ψυχολογική ντόπα για τη δύσκολη συνέχεια.

Μέσα στην έδρα της καλείται να παρουσιάσει ξανά ένα πολύ καλό πρόσωπο και να σκορπίσει ενθουασιασμό στο κοινό της.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

23΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: O Eβάντρο έκανε την προβολή από το ύψος του πέναλτι σε σουτ-σέντρα του Μασούρα από δεξιά, με την όλη φάση να ξεκινάει από το αριστερό άκρο της άμυνας.

26΄ - Λέει όχι ο Αβράμ στο αριστερό σουτ του Εβάντρο.

23΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Πολύ ωραίο και ομαδικό γκολ για την Ομόνοια. Ο Έιτινγκ έδωσε στον Σεμέδο, αυτός του επέστρεψε την μπάλα, την άφησε να περάσει κάτω από τα πόδια του, με τον Γιόβετιτς να γίνεται αποδέκτης και με σουτ εντός περιοχής να σκοράρει για τους πράσινους

20΄ - Kόρνερ από τον Εβάντρο, προβολή από τον Κουλιμπαλί, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

8΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Εβάντρο βρήκε με κάθετη τον Γιόβετιτς που πλάσαρε με το δεξί, η μπάλα σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι του Αβράμ και ο Σεμέδο από κοντά πήρε το... ριμπάουντ και σκόραρε.

5΄ - Πρώτη καλή στιγμή για την Ομόνοια με το Aβράμ να σταματά το αριστερό σουτ από τον Λοΐζου.

Ξεκίνησε ο αγώνας στο ΓΣΠ.

ΟΜΟΝΟΙΑ: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσος, Έιτινγκ, Κούσουλος, Εβάντρο, Λοΐζου, Σεμέδο, Γιόβετιτς.

ΑΡΑΖ: Aβράμ, Αλεξάντρε, Μαμάντοφ, Πάρα, Μπολούντοφ, Βάντερσον, Ροντρίγκεζ, Αντράντε, Κεϊτά, Σιμακάλα, Σάντος

ΣΚΟΡΕΡ: 8΄ Σεμέδο /-

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γιάκομπ Κέλετ (Δανία)

VAR: Σάντι Πούτρος (Δανία)