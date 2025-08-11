ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαν... μεταγραφή ο Φώτης Κίτσος

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Σαν... μεταγραφή ο Φώτης Κίτσος

Αν ένας παίκτης ήρθε από την... εξωτερική στην ενδεκάδα της Ομόνοιας και δείχνει να κερδίζει τον Χένινγκ Μπεργκ, αυτός είναι ο Φώτης Κίτσος. Όντας το μεγαλύτερο διάστημα της περσινής χρονιάς πίσω από τον Αμίν Χαμάς, μετρώντας σε όλες τις διοργανώσεις 1.157 αγωνιστικά λεπτά, η λογική έλεγε πως ο Μαροκινός θα αποτελούσε τη Νο1 επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Νορβηγός τεχνικός ωστόσο, σε αυτό το πρώτο στάδιο της χρονιάς, δείχνει περισσότερη εμπιστοσύνη στον Ελλαδίτη. Και στα τρία αυτά ματς που έδωσαν οι πράσινοι κερδίζει τις εντυπώσεις. Τόσο στο αμυντικό κομμάτι όσο και στο επιθετικό. Μάλιστα στον αγώνα με την Αράζ, από τα δικά του πόδια ήρθε η ασίστ στον Λοΐζου για το 0-2. Δεν βγήκε καθόλου από την ενδεκάδα και γενικά αποτελεί σημείο αναφοράς και για κάποιους θεωρείται και σαν... μεταγραφή. Προφανώς κάτι βλέπει ο Μπεργκ και τον εμπιστεύεται αλλά είναι στο χέρι του να κρατήσει τη θέση και να αποδείξει στον προπονητή του πως κάνει καλά που τον εμπιστεύεται.

Ίσως δώσει χρόνο σε άλλους

Έκανε άριστα τη δουλειά της η Ομόνοια στο Αζερμπαϊτζάν και, με τη νίκη 4-0 επί της Αράζ, ουσιαστικά στο ΓΣΠ την προσεχή Πέμπτη (20:00) θα κάνει… πάρτι πρόκρισης στα πλέι οφ του Conference League. Ναι μεν στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα, όμως ο αντίπαλος δεν έδειξε να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ πιθανόν λοιπόν ο Χένινγκ Μπεργκ να δώσει λεπτά συμμετοχής σε παίκτες που ώς τώρα δεν έπαιξαν πολύ ώστε να τους έχει ετοιμοπόλεμους για τα δύσκολα ματς που θα έρθουν, κόντρα σε όποιον αντίπαλο προκύψει από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ. Οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 0-0 και η Ομόνοια θα παίξει με αυτόν που θα αποκλειστεί.

Δεν βολεύει η μέρα

Η Ομόνοια δίνει τον δεύτερό της φετινό αγώνα εντός έδρας, όμως η μέρα δεν είναι τόσο βολική. Ο περισσότερος κόσμος είναι σε διακοπές και πολύ πιθανόν εκτός Λευκωσίας. Πέραν τούτου, είναι και το σκορ τέτοιο που δεν αποτελεί κίνητρο, αν και οι εμφανίσεις στα τρία αυτά ματς της σεζόν φέρνουν ικανοποίηση.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Eνδιαφέρει ΑΕΛίστες, έκτακτη αλλαγή

ΑΕΛ

|

Category image

«Είμαι θυμωμένος. Δεν φέραμε σούπερ σταρ, όμως...»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Όποιος δεν τρέχει δύσκολα θα παίζει» - Τι απάντησε για Ντράζιτς

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ανακοινώθηκε η συμφωνία με τον Πέρεζ

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Έσφιξε τις γροθιές του και ανακοινώθηκε ο Ρινγκ

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

BINTEO: Τα τρία τέρματα του ΑΠΟΕΛ κόντρα στην Ανόρθωση

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φιλικές δοκιμές με τριάρα του ΑΠΟΕΛ επί της Ανόρθωσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Όταν η εξειδίκευση των σωμάτων ασφαλείας σώζει ζωές

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Συνεχίζει στη Λάρισα ο Σαγκάλ

Ελλάδα

|

Category image

Σαν... μεταγραφή ο Φώτης Κίτσος

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Πάει Σαουδική Αραβία με χρυσό συμβόλαιο ο Μασούρας

Ελλάδα

|

Category image

Παίρνει παίκτη από την ΑΕΚ Αθηνών η Ανόρθωση – Η σύνδεση με Σκόκο και Αραούχο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Έμειναν να τα βρουν Μίλαν και Γιουνάιτεντ για τη μεταγραφή του Χόιλουντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ξεκίνησε η δράση του Κοντίδη στο Μάρστραντ

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Έτσι ξεκινούν το φιλικό Ανόρθωση και ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη