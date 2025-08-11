Σαν... μεταγραφή ο Φώτης Κίτσος

Αν ένας παίκτης ήρθε από την... εξωτερική στην ενδεκάδα της Ομόνοιας και δείχνει να κερδίζει τον Χένινγκ Μπεργκ, αυτός είναι ο Φώτης Κίτσος. Όντας το μεγαλύτερο διάστημα της περσινής χρονιάς πίσω από τον Αμίν Χαμάς, μετρώντας σε όλες τις διοργανώσεις 1.157 αγωνιστικά λεπτά, η λογική έλεγε πως ο Μαροκινός θα αποτελούσε τη Νο1 επιλογή για το αριστερό άκρο της άμυνας.

Ο Νορβηγός τεχνικός ωστόσο, σε αυτό το πρώτο στάδιο της χρονιάς, δείχνει περισσότερη εμπιστοσύνη στον Ελλαδίτη. Και στα τρία αυτά ματς που έδωσαν οι πράσινοι κερδίζει τις εντυπώσεις. Τόσο στο αμυντικό κομμάτι όσο και στο επιθετικό. Μάλιστα στον αγώνα με την Αράζ, από τα δικά του πόδια ήρθε η ασίστ στον Λοΐζου για το 0-2. Δεν βγήκε καθόλου από την ενδεκάδα και γενικά αποτελεί σημείο αναφοράς και για κάποιους θεωρείται και σαν... μεταγραφή. Προφανώς κάτι βλέπει ο Μπεργκ και τον εμπιστεύεται αλλά είναι στο χέρι του να κρατήσει τη θέση και να αποδείξει στον προπονητή του πως κάνει καλά που τον εμπιστεύεται.

Ίσως δώσει χρόνο σε άλλους

Έκανε άριστα τη δουλειά της η Ομόνοια στο Αζερμπαϊτζάν και, με τη νίκη 4-0 επί της Αράζ, ουσιαστικά στο ΓΣΠ την προσεχή Πέμπτη (20:00) θα κάνει… πάρτι πρόκρισης στα πλέι οφ του Conference League. Ναι μεν στο ποδόσφαιρο μπορούν να συμβούν τα πάντα, όμως ο αντίπαλος δεν έδειξε να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Πολύ πιθανόν λοιπόν ο Χένινγκ Μπεργκ να δώσει λεπτά συμμετοχής σε παίκτες που ώς τώρα δεν έπαιξαν πολύ ώστε να τους έχει ετοιμοπόλεμους για τα δύσκολα ματς που θα έρθουν, κόντρα σε όποιον αντίπαλο προκύψει από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ. Οι δύο ομάδες εξήλθαν ισόπαλες 0-0 και η Ομόνοια θα παίξει με αυτόν που θα αποκλειστεί.

Δεν βολεύει η μέρα

Η Ομόνοια δίνει τον δεύτερό της φετινό αγώνα εντός έδρας, όμως η μέρα δεν είναι τόσο βολική. Ο περισσότερος κόσμος είναι σε διακοπές και πολύ πιθανόν εκτός Λευκωσίας. Πέραν τούτου, είναι και το σκορ τέτοιο που δεν αποτελεί κίνητρο, αν και οι εμφανίσεις στα τρία αυτά ματς της σεζόν φέρνουν ικανοποίηση.