ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η σφραγίδα Μπεργκ άρχισε να μπαίνει...

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Η σφραγίδα Μπεργκ άρχισε να μπαίνει...

Τα χαμόγελα ικανοποίησης και τα περιθώρια βελτίωσης.

Παιχνίδι με παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι δεν μπήκε «νέο αίμα», η Ομόνοια βγάζει όλο και πιο πειστική εικόνα. Και μπορεί οι αντιπάλοι να θεωρούνται υποδεέστεροι, εντούτοις η σοβαρότητα που επέδειξε είναι ένα στοιχείο που είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί είδαμε πολλά χαστούκια, όταν δεν έχεις σοβαρότητα. Επίσης στις δύο τεσσάρες επί Τορπέντο και Αράζ έπαιξε ρόλο και η αποτελεσματικότητα. 

Επειδή και στο πρώτο ευρωπαϊκό με την Τορπέντο, που νίκησε μόλις με 1-0, ήταν αρκετά καλή, όμως ήταν άστοχη. Στα επόμενα δύο έδειξε επιθετικές αρετές και οι τεσσάρες είναι απόδειξη. Η εικόνα ικανοποιεί το πράσινο κοινό, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Με την όλη παρουσία της όμως σε τρία 90λεπτα, αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως έχει αφομοιώσει σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία Χένινγκ Μπεργκ. Δηλαδή όλοι επιτίθονται και όλοι αμύνονται. Και ο Νορβηγός θα προσπαθήσει, με την είσοδο των «νέων», να τελειοποιήσει το πλάνο του.

Τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά πήρε ο Κάρελ Άιτινγκ, ο οποίος έπαιξε για ένα τετράλεπτο. Θέλει τον χρόνο του για να φτάσει τους υπόλοιπους, παρ' όλο που έκανε ένα μέρος της προετοιμασίας με την Τβέντε. Στη ρεβάνς θα μπει στην εξίσωση και ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος θα ανεβάσει ρυθμούς και όπως ήρθε το σκορ στο Αζερμπαϊτζάν προσφέρεται για τον Ελλαδίτη να κάνει ντεμπούτο.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η... μισή Εθνική Ελλάδας δέχθηκε βαριά ήττα από το Ισραήλ και αποχαιρέτησε την Κύπρο χωρίς νίκη

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Νέο ΤΖΑΚΠΟΤ και νέα... εκτόξευση στο ΤΖΟΚΕΡ!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η σφραγίδα Μπεργκ άρχισε να μπαίνει...

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Το US Open... «μοιράζει χρήμα» με τη σέσουλα!

Τένις

|

Category image

«Θύματα» οι νεαροί παίκτες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Η Παολίνι λύγισε τη Σάκκαρη στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Έγινε... φόβητρο η Κύπρος!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Bραχίμης: «Πιστεύουμε πως τέθηκαν οι βάσεις»

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Σπουδαίο διπλό στη Βιέννη για την υποψήφια αντίπαλο της Ομόνοιας

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Άλλο επίπεδο η Σερβία, συνέτριψε την Εθνική μας και έκανε το δύο στα δύο στο ECOMMBX Cup

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

7ος κορυφαίος έφηβος στο τριπλούν στην Ευρώπη ο Άστζιαν

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Τρόπαιο με «ήρωα» τον Χέντερσον για την Πάλας, πήρε την... παρτίδα στα πέναλτι κόντρα στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σοκ στο 90+4΄ για την Άντερλεχτ

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αν μπορούσε να μιλήσει, τι θα έλεγε ο τεράστιος Μίμης στον Γιόβιτς;

Απόψεις

|

Category image

Πανό κατά της UEFA στον τελικό του Community Shield από τους φίλους της Κρίσταλ Πάλας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη