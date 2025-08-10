Η σφραγίδα Μπεργκ άρχισε να μπαίνει...

Παιχνίδι με παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι δεν μπήκε «νέο αίμα», η Ομόνοια βγάζει όλο και πιο πειστική εικόνα. Και μπορεί οι αντιπάλοι να θεωρούνται υποδεέστεροι, εντούτοις η σοβαρότητα που επέδειξε είναι ένα στοιχείο που είναι εξίσου σημαντικό. Γιατί είδαμε πολλά χαστούκια, όταν δεν έχεις σοβαρότητα. Επίσης στις δύο τεσσάρες επί Τορπέντο και Αράζ έπαιξε ρόλο και η αποτελεσματικότητα.

Επειδή και στο πρώτο ευρωπαϊκό με την Τορπέντο, που νίκησε μόλις με 1-0, ήταν αρκετά καλή, όμως ήταν άστοχη. Στα επόμενα δύο έδειξε επιθετικές αρετές και οι τεσσάρες είναι απόδειξη. Η εικόνα ικανοποιεί το πράσινο κοινό, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει πως δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Με την όλη παρουσία της όμως σε τρία 90λεπτα, αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως έχει αφομοιώσει σε μεγάλο βαθμό τη φιλοσοφία Χένινγκ Μπεργκ. Δηλαδή όλοι επιτίθονται και όλοι αμύνονται. Και ο Νορβηγός θα προσπαθήσει, με την είσοδο των «νέων», να τελειοποιήσει το πλάνο του.

Τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά πήρε ο Κάρελ Άιτινγκ, ο οποίος έπαιξε για ένα τετράλεπτο. Θέλει τον χρόνο του για να φτάσει τους υπόλοιπους, παρ' όλο που έκανε ένα μέρος της προετοιμασίας με την Τβέντε. Στη ρεβάνς θα μπει στην εξίσωση και ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος θα ανεβάσει ρυθμούς και όπως ήρθε το σκορ στο Αζερμπαϊτζάν προσφέρεται για τον Ελλαδίτη να κάνει ντεμπούτο.