Λοΐζου, κοίτα τι έκανες!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Λοΐζου, κοίτα τι έκανες!

Δύο γκολ, δύο ασίστ σε τρία γεμάτα ντρίμπλες και εξαιρετικές ενέργειες παιχνίδια.

Ο Λοΐζος Λοΐζου μαγεύει από νωρίς φέτος και άπαντες ελπίζουν σε ανάλογη συνέχεια. Ο Χένινγκ Μπεργκ κατάφερε μεμιάς να βρει τον τρόπο να αξιοποιήσει στο έπακρο των διεθνή ακραίο επιθετικό ο οποίος παίρνει σημαντικό μερίδιο της μέχρι τώρα επιτυχίας της Ομόνοιας.

Οι εμφανίσεις του λογικά κι αναμενόμενα προκάλεσαν το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων του εξωτερικού. Αυτό μπορεί εύκολα να το δει κανείς με μία βόλτα στο «Χ» και στα διάφορα δημοσιεύματα.

Λεχ Πόζναν και αρκετές ομάδων της Σουηδίας ενδιαφέρονται για τον Λοΐζου σύμφωνα με τα όσα γράφουν στο εξωτερικό. «Σουηδικές ομάδες το ψάχνουν για τον παίκτη», γράφει η Expressen η οποία προσθέτει: «Ο νεαρός μπορεί να συνεχίσει στο σουηδικό πρωτάθλημα».

Για την ώρα πάντως φαίνεται πως υπάρχει μονάχα καπνός. Στην Ομόνοια δεν έχουν κάτι χειροπιαστό ενώπιων τους για τον ποδοσφαιριστή, το συμβόλαιο του οποίου ολοκληρώνεται τον Μάιο του 2026.

 

 

