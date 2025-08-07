LIVE: Αράζ - Ομόνοια 0-3

Να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα που θα την καταστήσει φαβορί για τη ρεβάνς του ΓΣΠ θα επιδιώξει η Ομόνοια στις 19:00 απέναντι στην Αράζ, στον πρώτο αγώνα ανάμεσα στις δύο ομάδες για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Οι πράσινοι έχουν την ετικέτα του φαβορί στην αναμέτρηση με την ομάδα του Αζερμαϊτζάν, όμως καλούνται να παρουσιαστούν με την ίδια σοβαρότητα όπως στα ματς με την Τορπέντο.

Η Ομόνοια έπαιξε και πέρσι στην «Dalga Arena» με αντίπαλο τη Ζίρε στον επαναληπτικό για τα πλέι οφ του Conference League, από την οποία έχασε με 1-0, είχε όμως πάρει ουσιαστικά την πρόκριση από το ματς του ΓΣΠ όταν είχε νικήσει με 6-0.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

55΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Με το δεξί ο Εβάντρο μετά από συρτή μπαλιά του Γιόβετιτς, δίνει ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα.

Ξεκίνησε το β΄ μέρος

Tέλος α΄ ημιχρόνου

42΄ - Εκπληκτική μπαλιά του Εβάντρο, ο Σεμέδο έγινε κάτοχος αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια.

39΄ - Καλή ευκαιρία για την Αράζ με τον Αντράντε να σουτάρει απελπιστικά έξω.

38΄ - Κεφαλιά του Κουλιμπαλί από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από σέντρα του Λοΐζου, η μπάλα στα χέρια του Αβράμ.

22΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Λοΐζου με αριστερό σουτ δίνει αέρα δύο τερμάτων στην ομάδα του Μπεργκ αφού προηγήθηκε μπαλιά του Κίτσου από αριστερά.

13΄ - ΓΚΟΛ για την Ομόνοια: Ο Λοΐζου με προβολή μετά από σουτ του Σεμέδο και στη συνέχεια παρέμβαση του Εβάντρο, ανοίγει το σκορ για τους πράσινους.

7΄ - Από το ύψος της περιοχής το σουτ από τον Λοΐζου περνάει έξω.

Ξεκίνησε ο αγώνας στο Αζερμπαϊτζάν.

ΑΡΑΖ: Αβράμ, Χασαναλιζάντα, Αντράντε, Σιμακάλα, Πάρο, Κοχέν, Βάντερσον, Αμπάσοφ, Αλεξάντρε, Σάντος, Μπολί (25΄ Ροντρίγκεζ), Αμπάσοφ.

OMONOIA: Φαμπιάνο, Μασούρας, Κουλιμπαλί, Παναγιώτου, Κίτσος, Μάριτς, Κούσουλος, Εβάντρο, Λοΐζου, Σεμέδο, Γιόβετιτς.

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 13΄, 22΄ Λοΐζου, 55΄ Εβάντρο

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: -/-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Οντρέι Μπέρκα (Τσεχία)

VAR: Μίροσλαβ Ζελίνκα (Τσεχία)