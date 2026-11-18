Ο Άρης συνέχισε την εξαιρετική του πορεία στο EuroCup, επικρατώντας της Λε Μαν με 96-86 στο Αλεξάνδρειο, για να πανηγυρίσει την έβδομη νίκη του σε οκτώ αναμετρήσεις και να ανέβει στο 7-1. Οι «κιτρινόμαυροι» επιβεβαίωσαν ξανά την αγωνιστική τους άνοδο, διατηρώντας τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 29-26, έχοντας βρει καλό ρυθμό στην επίθεση. Στο δεύτερο δεκάλεπτο ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της, πέτυχε 23 πόντους και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα οκτώ πόντων (52-44).

Η εικόνα παρέμεινε ανάλογη και στην τρίτη περίοδο, με τον Άρη να διατηρεί το πάνω χέρι και να διευρύνει το προβάδισμά του, φτάνοντας στο 76-67. Η Λε Μαν προσπάθησε να επιστρέψει στο τελευταίο δεκάλεπτο, όμως οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν σωστά την κατάσταση και έφτασαν στη νίκη με 93-83.

Πρώτος σκόρερ του Άρη ήταν ο Ματ Μόργκαν με 22 πόντους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν ο Άνταμ Μοκόκα με 17 πόντους και ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ με 14 πόντους. Εκπληκτική παρουσία με 11 πόντους και 13 ασίστ για τον Νένο Ντιμιτρίεβιτς. Από την πλευρά της γαλλικής ομάδας ξεχώρισαν οι Τζόρνταν Κινγκ και Λούκας Ντουφεάλ με 13 πόντους έκαστος.

Στην επόμενη (9η) αγωνιστική, ο Άρης θα αντιμετωπίσει στην Ισπανία την Μπούργος (09/12, 21:30).

Το ματς

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση και να συμβαδίζουν στο σκορ. Η Λε Μαν πήρε αρχικά το προβάδισμα με τους Στιούαρτ και Ντουφεάλ, όμως ο Άρης απάντησε με πρωταγωνιστή τον Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός τόσο κοντά στο καλάθι όσο και από την περιφέρεια. Ο Ντιμιτρίγεβιτς οργάνωσε εξαιρετικά το παιχνίδι των γηπεδούχων, μοιράζοντας ασίστ και δημιουργώντας ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Στα τελευταία λεπτά, οι Μόργκαν και Αντετοκούνμπο έδωσαν σημαντικές λύσεις, με τον Άρη να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενος με 29-26.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Άρης διατήρησε τον έλεγχο και κατάφερε σταδιακά να διευρύνει το προβάδισμά του. Οι Μόργκαν και Λιντέλ συνέβαλαν σημαντικά στο επιθετικό κομμάτι, ενώ ο Τολιόπουλος έδωσε πολύτιμες λύσεις από την περιφέρεια. Από την πλευρά της Λε Μαν, οι Πεντά και Ντουφεάλ προσπάθησαν να κρατήσουν την ομάδα τους κοντά στο σκορ, εκμεταλλευόμενοι τις συνεργασίες στην επίθεση. Ο Άρης, ωστόσο, είχε μεγαλύτερη επιθετική συνέπεια και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 52-44.

Η τρίτη περίοδος χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια της Λε Μαν να επιστρέψει στη διεκδίκηση της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι βρήκαν επιθετικές λύσεις με τους Γκράσχοφ, Στιούαρτ και Ντουμπιά-Νιάνγκ, μειώνοντας κατά διαστήματα τη διαφορά. Ο Άρης, όμως, διατήρησε την ψυχραιμία του και απάντησε κυρίως με τον Μοκόκα, ο οποίος ανέβασε την απόδοσή του και έδωσε σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι. Ο Μόργκαν συνέχισε να αποτελεί σταθερή επιθετική απειλή, ενώ ο Ντιμιτρίεβιτς συνέβαλε στη δημιουργία. Οι γηπεδούχοι ολοκλήρωσαν την τρίτη περίοδο μπροστά με 76-67.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Λε Μαν προσπάθησε να εξαντλήσει τις πιθανότητες ανατροπής, με τους Ντουφεάλ, Πεντά και Γκράσχοφ να βρίσκουν λύσεις στην επίθεση. Ο Άρης, ωστόσο, διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά του και απάντησε με πρωταγωνιστές τους Μόργκαν και Μοκόκα. Ο πρώτος συνέχισε να σκοράρει με συνέπεια, ενώ ο δεύτερος έδωσε σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι και από τη γραμμή των βολών. Στα τελευταία λεπτά, οι γηπεδούχοι διατήρησαν τον έλεγχο και έφτασαν στη νίκη με 96-86.

Τα δεκάλεπτα: 29-26, 52-44, 76-67, 96-86.

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