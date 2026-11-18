Μία από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές ανατροπές στην ιστορία της πέτυχε το βράδυ της Τετάρτης (18/11) η ΑΕΚ!

Παρά τα ατελείωτα προβλήματα που ταλανίζουν το αγωνιστικό τμήμα εδώ και καιρό και το κάκιστο πρώτο ημίχρονο που πραγματοποίησε, η Ένωση έδειξε από τι «μέταλλο» είναι φτιαγμένη, πραγματοποιώντας μια μυθική ανατροπή από το -25 για να λυγίσει στο φινάλε τη Σομπατέλι με σκορ 90-89 στη SUNEL Arena για την 4η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League!

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, με ένα ασύλληπτο δεύτερο ημίχρονο και επιμέρους σκορ 56-32, κατάφερε να επιστρέψει από την... κόλαση και, με τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να εκτελεί στο φινάλε, πήρε μια τεράστιας σημασίας νίκη, τόσο για την πορεία του συλλόγου στη διοργάνωση (3-1) όσο και για τη βελτίωση της εύθραυστης ψυχολογίας της ομάδας!

Κορυφαίος του αγώνα δεν ήταν άλλος από τον περσινό MVP του BCL, με τον Φρανκ Μπάρτλεϊ να ολοκληρώνει το ματς με 35 πόντους, 8 ριμπάουντ και 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 38 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης! Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Νέλι Τζόσεφ με 26 πόντους, 6 ριμπάουντ και 24 μονάδες στο PIR, με τον Τομά Ερτέλ να είναι κομβικότατος με 8 πόντους και 10 ασίστ!

Να σημειωθεί πως η ΑΕΚ εξασφάλισε από σήμερα τη συνέχειά της στη διοργάνωση, αφού «κλείδωσε» και μαθηματικά μια θέση στην πρώτη τριάδα του ομίλου. Μεγάλος στόχος, φυσικά, δεν είναι άλλος από την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στους «16».

Το ματς:

Μόνο ως εφιαλτικό μπορεί να χαρακτηριστεί το πρώτο ημίχρονο για την ΑΕΚ, η οποία δεν μπήκε ποτέ στο παρκέ του Κλειστού των Άνω Λιοσίων και έγινε έρμαιο των ορέξεων της Σομπατέλι Φάλκο, επιτρέποντας στους Μαγυάρους να κάνουν ό,τι θέλουν στο ματς. Ουσιαστικά, σε αυτό το διάστημα, η Ένωση παρουσιάστηκε ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο τετράλεπτο της πρώτης περιόδου (6-7), με το σύνολο του Ντράγκαν Σάκοτα να «βραχυκυκλώνει» στη συνέχεια σε άμυνα και επίθεση. Οι φιλοξενούμενοι κυριάρχησαν απόλυτα στο ματς και, εκμεταλλευόμενοι την αστοχία των γηπεδούχων αλλά και τη νωθρότητά τους στην άμυνα, έκαναν θραύση στην επίθεση και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +13, με σκορ 23-10.

Παρά το σοκ, οι «κιτρινόμαυροι» προσπάθησαν να αντιδράσουν στη δεύτερη περίοδο και βελτίωσαν αισθητά την εικόνα τους στο επιθετικό κομμάτι, χάρη στους πόντους και τη δημιουργία του Ερτέλ, την εκτελεστική δεινότητα του Μπάρτλεϊ, αλλά και τις λύσεις του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Ακόμα κι έτσι, ωστόσο, η άμυνα της ΑΕΚ ήταν «απούσα» από το παιχνίδι, με την τριάδα των Περλ, Μπόγκναρ και Τρέμελ να σκοράρει με κάθε πιθανό τρόπο και να πετυχαίνει 34 πόντους για την ομάδα της στο δεκάλεπτο. Απόρροια όλων αυτών ήταν το γεγονός πως η διαφορά έφτασε μέχρι και το +25 (29-54), με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με σκορ 34-57.

Η ολιγόλεπτη διακοπή της ανάπαυλας «καθάρισε» το μυαλό των παικτών της Ένωσης, έθιξε τον μπασκετικό εγωισμό τους και τους πείσμωσε να αντιδράσουν στη θέα μιας πολύ βαριάς εντός έδρας ήττας. Πράγματι, στο τρίτο δεκάλεπτο βγήκε στο παρκέ μια... άλλη ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, η οποία μεταμορφώθηκε ολοκληρωτικά! Με την άμυνα να «τσακίζει κόκκαλα», τον Τομά Ερτέλ να μοιράζει τις ασίστ σαν... καραμέλες και την τριάδα των Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ και Κατσίβελη να σκοράρει κατά ριπάς, η Ένωση έτρεξε ένα απίθανο επιμέρους σκορ 21-3 μέσα σε πέντε λεπτά, επιστρέφοντας στο παιχνίδι και ρίχνοντας τη διαφορά στους 5, για το 60-55! Παρά την ψυχρολουσία, η Σομπατέλι, με τον ηγέτη της, Ζόλταν Περλ, κατάφερε να περιορίσει την αντεπίθεση της ΑΕΚ, η οποία κάπως έπεσε στα τελευταία λεπτά, απόρροια και της κόπωσης από την υπερπροσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ έκανε τη δουλειά της, αφού έκλεισε το δεκάλεπτο στο -8 (65-73), παραμένοντας ζωντανή στη διεκδίκηση του αγώνα!

Με το μομέντουμ και την ψυχολογία να βρίσκονται ξεκάθαρα στο μέρος των γηπεδούχων πια, ο MVP της ΑΕΚ και του περσινού BCL βγήκε μπροστά! Ο λόγος για τον Φρανκ Μπάρτλεϊ, ο οποίος πήρε στις πλάτες του την ομάδα και, με 11 προσωπικούς πόντους, οδήγησε την Ένωση στο πρώτο της προβάδισμα στο ματς και στο 81-79 στο 36ο λεπτό! Η απάντηση των Ούγγρων ήρθε με το «κρύο αίμα» του Βάραντι από τα 6,75μ., με τη Σομπατέλι να προσπερνά στο σκορ για το 87-85 στο 38', παρά τα μεγάλα καλάθια των Νόλεϊ και Τζόσεφ. Στη συνέχεια, σαν από... μηχανής θεός, ο Λαρεντζάκης πήρε το επιθετικό ριμπάουντ από το σουτ του Νόλεϊ και, πέντε δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, πέτυχε το νικητήριο καλάθι, χαρίζοντας στην ΑΕΚ μια σπουδαία νίκη με σκορ 90-89!

Τα δεκάλεπτα: 10-23, 34-57, 65-73, 90-89.

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