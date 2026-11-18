Μεγάλη νίκη για την Μπεσίκτας, η οποία υπερασπίστηκε την έδρα της. Η τουρκική ομάδα φιλοξένησε τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, με τη «βασίλισσα» να γνωρίζει την ήττα με 83-79, δύο μέρες πριν από το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena.

Μπεσίκτας - Ρεάλ Μαδρίτης: Το ματς

Ο Σμιθ είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του αγώνα με την Μπεσίκτας να απαντάει με ένα εντυπωσιακό σερί 16-0 από το 08:42 (Γκέιμπριελ) μέχρι το 03:50 (Γουόκερ) για το 16-2. Η Ρεάλ είχε βγάλει αντίδραση και με επιμέρους σκορ 11-2 από το 03:43 (Μαλεντόν) μέχρι τα 00:37 (Φελίζ), είχε μειώσει σε 18-15, το οποίο ήταν τελικό σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο.

Οι Μόργκαν και Μπίρσεν είχαν σκοράρει με τρίποντο στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Ταβάρες να απαντάει με δίποντο για το 24-17 στο 08:09. Με δίποντο του Σμιθ και τρίποντο του Λουαού-Καμπαρό, η Ρεάλ είχε μειώσει σε 27-22. Η Μπεσίκτας έβρισκε λύσεις επιθετικά και στο 02:45 μετά από δίποντα των Τζέφρις και Ντότσον, είχε πάρει διψήφια διαφορά (39-27). Η τουρκική ομάδα είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ της 45-37.

Οι Ντότσον και Γουίλμπεκιν είχαν πετύχει τα πρώτα καλάθια του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Φελίζ να απαντάει με δίποντο για το 49-39 στο 07:10. Με επιμέρους σκορ 7-4, η Ρεάλ είχε μειώσει σε 62-54 στα 00:49, όμως χάρη σε δίποντο του Ζίζιτς, η Μπεσίκτας είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 64-54.

Ο Σμιθ (δίποντο) και ο Οκέκε (βολή) είχαν σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Τζέφρις να απαντάει με βολές για το 66-57 στο 08:05. Η «βασίλισσα» είχε μειώσει στους τέσσερις (73-69), όμως ο Τζέφρις με τρίποντο είχε κάνει το 76-69. Η Μπεσίκτας διαχειρίστηκε τη διαφορά της και έφτασε στην πολύ μεγάλη νίκη με 83-79.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 45-37, 64-54, 83-79

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ήταν εξαιρετική επιθετικά η Μπεσίκτας και έπαιξε καθοριστικές άμυνες τα τελευταία λεπτά.

MVP O… Ντάκουαν Τζέφρις, ο οποίος είχε 20 πόντους (4/4 βολές, 2/3 δίποντα, 4/8 τρίποντα), 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 μπλοκ και 2 λάθη σε 24 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Σκότι Γουίλμπεκιν με 15 πόντους (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 λάθος σε 27 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Τεό Μαλεντόν με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 7 λάθη σε 25 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Άντονι Μπράουν, ο οποίος είχε 2 ριμπάουντ σε 8 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... 90 ριμπάουντ συνολικά στο παιχνίδι.

gazzetta.gr