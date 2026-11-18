Ο Φολαρίν Μπαλογκάν δεν αποτελεί βασικό μεταγραφικό στόχο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τη θέση του επιθετικού, με την αγγλική ιστοσελίδα «The Daily Briefing» να αναφέρει πως ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται ανάμεσα σε τέσσερις ποδοσφαιριστές που εξετάζουν οι «κόκκινοι διάβολοι».

Η ανάγκη της Γιουνάιτεντ για την απόκτηση ενός κεντρικού επιθετικού τον Ιανουάριο είναι πλέον επιτακτική, καθώς ο Μπέντζαμιν Σέσκο ενδέχεται να μείνει εκτός δράσης μέχρι τον Φεβρουάριο, λόγω ενός προβλήματος στην κνήμη που τον ταλαιπωρεί επανειλημμένα. Στο ρόστερ υπάρχει και ο Τζόσουα Ζίρκζεϊ, ωστόσο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν θεωρείται ικανός να σηκώσει το βάρος της επιθετικής γραμμής.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο Μπράιαν Εμπεουμό έχει αναλάβει τον ρόλο του βασικού φορ το τελευταίο διάστημα, αφήνοντας μάλιστα θετικές εντυπώσεις με τις εμφανίσεις του. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη λύση δεν θεωρείται μακροπρόθεσμη, εφόσον η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο θέλει να ανέβει σημαντικά στη βαθμολογία της Premier League, με τον Έλληνα φορ να φαντάζει ένα εκ των φαβορί.

Τις τελευταίες ημέρες, αρκετά δημοσιεύματα συνέδεσαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Φολαρίν Μπαλογκάν, με το ενδεχόμενο να συνεργαστεί ξανά ο επιθετικός με τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Αντίθετα, ο φορ της Μπενφίκα φαίνεται να κερδίζει έδαφος και να εξελίσσεται σε σοβαρή υποψηφιότητα για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής των «κόκκινων διαβόλων». Η Γιουνάιτεντ έχει ήδη ενταχθεί στις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του, μαζί με την Τότεναμ και την Τσέλσι. Ο Έλληνας φορ πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την Μπενφίκα, έχοντας σημειώσει 19 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι ανταγωνιστές του Παυλίδη και η... απαγορευτική ρήτρα

Η απόκτηση του Παυλίδη, πάντως, μόνο εύκολη υπόθεση δεν θα είναι για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η Μπενφίκα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στις διαπραγματεύσεις, καθώς στο συμβόλαιό του υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που καθιστά ιδιαίτερα απαιτητική οποιαδήποτε προσπάθεια απόκτησής του.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στη μεταγραφική λίστα των «κόκκινων διαβόλων» βρίσκονται επίσης ο Βίκτορ Όσιμεν της Γαλατασαράι, ο Άιβαν Τόνεϊ της Αλ Αχλί και ο Σερχού Γκιρασί της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τους οποίους παρακολουθούν τόσο ο Ποτσετίνο όσο και οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ.

Ο Αργεντινός προπονητής είχε εκφράσει την επιθυμία να συνεργαστεί με τον Όσιμεν ήδη από την περίοδο που βρισκόταν στον πάγκο της Τσέλσι. Ωστόσο, μια τέτοια μεταγραφή θα είχε πολύ υψηλό κόστος για την αγγλική ομάδα, τόσο ως προς το ποσό που θα απαιτούνταν για την αγορά του όσο και αναφορικά με τις οικονομικές απολαβές του ποδοσφαιριστή.

Πιο προσιτή περίπτωση θεωρείται εκείνη του Τόνεϊ, ο οποίος θα μπορούσε να αποκτηθεί με μικρότερο αντίτιμο, ενώ φέρεται θετικός στο ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Premier League, αφήνοντας την Αλ Αχλί.

athletiko.gr