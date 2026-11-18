Οι πιθανότητες να επιστρέψει η Εθνική Ελλάδας σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος αυξήθηκαν ακόμα περισσότερο, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών της στο UEFA Nations League, σύμφωνα με το Football Meets Data.

Ο υπερυπολογιστής υποστηρίζει πως η Ελλάδα έχει 84% πιθανότητες να προκριθεί στην τελική φάση του Euro 2028. Η επίδοση αυτή την κατατάσσει στη 17η θέση ανάμεσα στις εθνικές ομάδες που διεκδικούν ένα εισιτήριο για τη διοργάνωση, ενισχύοντας την αισιοδοξία για την επίτευξη του μεγάλου στόχου.

Η «γαλανόλευκη» φιλοδοξεί να εξασφαλίσει την παρουσία της στη μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση και οι εκτιμήσεις που δημοσίευσε το Football Meets Data είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές. Με την ΕΠΟ να βάζει στο «κάδρο» για τα προκριματικά το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού.

🇪🇺 EURO 2028: the likeliest 24 at the finals (as of 18 Nov) Chance to qualify: ~100% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England ~100% 🇪🇸 Spain 99.5% 🇫🇷 France 99% 🇵🇹 Portugal 98% 🇧🇪 Belgium 97% 🇩🇪 Germany 96% 🇳🇱 Netherlands 96% 🇨🇭 Switzerland 95% 🇮🇹 Italy 95% 🇳🇴 Norway 94% 🇮🇪 Ireland 94% 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 93% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland 92% 🇩🇰 Denmark 89% 🇭🇷 Croatia 84% 🇦🇹 Austria 84% 🇬🇷 Greece 75% 🇸🇪 Sweden 62% 🇹🇷 Türkiye 62% 🇸🇮 Slovenia 61% 🇭🇺 Hungary 60% ☘️ Northern Ireland 46% 🇧🇦 BiH 45% 🇷🇸 Serbia -- 44% 🇺🇦 Ukraine 41% 🇸🇰 Slovakia 41% 🇦🇱 Albania 40% 🇨🇿 Czechia 40% 🇮🇸 Iceland 33% 🇽🇰 Kosovo 32% 🇵🇱 Poland 27% 🇮🇱 Israel 20% 🇬🇪 Georgia 19% 🇲🇪 Montenegro 17% 🇷🇴 Romania 9.9% 🇲🇰 North Macedonia 5.5% 🇫🇮 Finland 4.9% 🇧🇾 Belarus 3.0% 🇪🇪 Estonia 2.4% 🇫🇴 Faroe Islands 1.4% 🇲🇹 Malta 1.4% 🇧🇬 Bulgaria 1.1% 🇰🇿 Kazakhstan 0.8% 🇦🇲 Armenia 0.6% 🇱🇺 Luxembourg 0.6% 🇨🇾 Cyprus 0.5% 🇦🇿 Azerbaijan 0.3% 🇲🇩 Moldova 0.2% 🇱🇹 Lithuania 0.1% 🇱🇻 Latvia <0.1% 🇦🇩 Andorra ~0% 🇸🇲 San Marino ~0% 🇬🇮 Gibraltar ~0% 🇱🇮 Liechtenstein 👉 Full team-level scenarios and projections at https://t.co/eb8j4zEpmT — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 18, 2026

Η πρόβλεψη για τα γκρουπ δυναμικότητας

Μάλιστα, ο υπερυπολογιστής προχωράει ένα βήμα παρακάτω και προβλέπει τις χώρες που θα τοποθετηθούν στα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας της τελικής φάσης της διοργάνωσης. Κάνει δηλαδή μία εκτίμηση και κατατάσσει την Εθνική μας ομάδα στο 3ο Pot, μαζί με Ελβετία, Αυστρία, Σουηδία, Τουρκία και Σλοβενία.

Η κλήρωση των προκριματικών θα πραγματοποιηθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ. Εάν η Ελλάδα τοποθετηθεί σε όμιλο των τεσσάρων ομάδων, τότε θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της στα προημιτελικά τον Σεπτέμβριο του 2027, διαφορετικά θα ξεκινήσει τον Μάρτιο.

🇪🇺 EURO 2028: projected pots for the finals draw (the likeliest 24, as of 18 Nov) How the pots are made (UEFA regulations, Article 18): 1️⃣ Teams are seeded by the European Qualifiers overall ranking, with every group winner above every runner-up 2️⃣ Hosts 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England go into Pot 1 whenever they qualify 3️⃣ The best-ranked of the other hosts, 🇮🇪 Ireland, 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland and 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales, also gets a Pot 1 place if none is there on ranking 4️⃣ Play-off winners go into Pot 4 5️⃣ Six teams per pot Our ranking is projected from each team's chance of winning its qualifying group. Pot 1: 🇪🇸🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇫🇷🇵🇹🇧🇪🇮🇪 Pot 2: 🇩🇪🇮🇹🇳🇱🇳🇴🇩🇰🇭🇷 Pot 3: 🇬🇷🇨🇭🇦🇹🇸🇪🇹🇷🇸🇮 Pot 4: 🇭🇺☘️🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🇧🇦🇷🇸 👉 Full team-level scenarios and projections at https://t.co/pz4ygLwLci — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 18, 2026

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