Τα ρεκόρ έχουν γίνει... καθημερινότητα για τον Λούκα Ντόντσιτς και πλέον πλησιάζει ένα ακόμη μεγάλο επίτευγμα.

Ο Σλοβένος σταρ σημείωσε 36 πόντους στη νίκη με 118-114 στην παράταση επί των Σάρλοτ Χόρνετς, βοηθώντας τους Λέικερς να πετύχουν την ένατη συνεχόμενη νίκη τους και να βελτιώσουν το ρεκόρ τους στο 13-2, το καλύτερο σε ολόκληρο το NBA.

Ο 27χρονος άσος κατάφερε και πάλι να φτάσει τους 30+ πόντους για 11ο συνεχόμενο παιχνίδι, επίτευγμα που βάζει σε μια πολύ κλειστή λίστα στην ιστορία των Λέικερς. Ο Ντόντσιτς ισοφάρισε το σερί των 11 αγώνων που είχε πετύχει ο Σακίλ Ο'Νιλ το 2001, υπολειπόμενος πλέον μόνο των Έλτζιν Μπέιλορ, Κόμπι Μπράιαντ, Τζέρι Γουέστ, καθώς και της δικής του προηγούμενης επίδοσης στα ρεκόρ του συλλόγου.

Ο Μπέιλορ κατέχει το ρεκόρ των Λέικερς με 18 συνεχόμενες εμφανίσεις των 30+ πόντων, οι οποίες σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των σεζόν 1961-62 και 1962-63, ενώ ο Μπράιαντ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16 συνεχόμενα παιχνίδια το 2003.

Ο Ντόντσιτς πλησιάζει ένα προσωπικό ορόσημο που είχε θέσει μόλις την περασμένη σεζόν. Τον Μάρτιο του 2026, είχε σημειώσει τουλάχιστον 30 πόντους σε 13 διαδοχικά παιχνίδια — επίδοση που αποτελεί το τέταρτο μεγαλύτερο σερί στην ιστορία των Λέικερς. Πλέον, απέχει μόλις δύο παιχνίδια από το να ισοφαρίσει αυτό το προσωπικό του ρεκόρ.

Στα 13 παιχνίδια που έχει δώσει φέτος, ο Σλοβένος έχει μέσο όρο 38,8 πόντους —την κορυφαία επίδοση στο NBA—, καθώς και 7,1 ριμπάουντ και 7,7 ασίστ ανά αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σερί των 11 αγώνων, ο Λούκα έχει συνολικά 453 πόντους, με μέσο όρο 41,2 πόντους ανά παιχνίδι.

Πηγή: sport-fm.gr