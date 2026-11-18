Οι "Villans" ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας με τον 25άχρονο αμυντικό χαφ. Ο Βέλγος διεθνής προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό, καθώς το περασμένο καλοκαίρι υπέστη ρήξη χιαστού με αποτέλεσμα να μην έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Ο τραυματισμός του Μαμαντού Ονάνα συνέβη κατά τη διάρκεια αγώνα ανάμεσα στο Βέλγιο και τις ΗΠΑ για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ομάδα του Μπέρμιγχαμ έχει πίστη στις δυνατότητές του. Την περασμένη σεζόν υπήρξε βασικός υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ουνάι Έμερι. Συγκεκριμένα, είχε 38 συμμετοχές και δύο γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.