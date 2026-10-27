Χρυσή Μπάλα: Για τρίτη φορά νικήτρια η Αλεξία Πουτέγιας!

Για τρίτη φορά στην καριέρα της κατέκτησε η Αλεξία Πουτέγιας τη Χρυσή Μπάλα Γυναικών, επεκτείνοντας το σερί της Ισπανικής κυριαρχίας στα 6 χρόνια.

H Ισπανίδα κατέκτησε φέτος το Champions League με την Μπαρτσελόνα, το πρωτάθλημα Ισπανίας και είναι κάτοχος του Nations League με την Εθνική Ισπανίας.

Οι νικήτριες του βραβείου ανά χρονιά:

2018: Άντα Χέγκερμπεργκ (Λιόν)

2019: Μέγκαν Ράπινοου (Ρέιν)

2021: Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα)

2022: Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα)

2023: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)

2024: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)

2025: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)

2026: Αλεξία Πουτέγιας (Λόντον Σίτι Λάιονεσις)

Η τελική δεκάδα των φιναλίστ:

Τεμούα Τσαγουίνγκα

Μέλκι Ντουμόρνεϊ

Καρολάϊν Γκράχαμ Χάνσεν

Πατρί Γκουιτζάτο

Περνίλ Χάρντερ

Έβα Πατζόρ

Κλαούντια Πίνια

Αλεξία Πουτέγιας

Αλεσία Ρούσο

Καντίτζα Σο

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