Χρυσή Μπάλα: Για τρίτη φορά νικήτρια η Αλεξία Πουτέγιας!
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Αλεξία Πουτέγιας κατέκτησε την 3η Χρυσή Μπάλα της καριέρας της και ισοφάρισε την Αϊτάνα Μπονματί.
Για τρίτη φορά στην καριέρα της κατέκτησε η Αλεξία Πουτέγιας τη Χρυσή Μπάλα Γυναικών, επεκτείνοντας το σερί της Ισπανικής κυριαρχίας στα 6 χρόνια.
H Ισπανίδα κατέκτησε φέτος το Champions League με την Μπαρτσελόνα, το πρωτάθλημα Ισπανίας και είναι κάτοχος του Nations League με την Εθνική Ισπανίας.
Οι νικήτριες του βραβείου ανά χρονιά:
2018: Άντα Χέγκερμπεργκ (Λιόν)
2019: Μέγκαν Ράπινοου (Ρέιν)
2021: Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα)
2022: Αλεξία Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα)
2023: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)
2024: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)
2025: Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα)
2026: Αλεξία Πουτέγιας (Λόντον Σίτι Λάιονεσις)
Η τελική δεκάδα των φιναλίστ:
Τεμούα Τσαγουίνγκα
Μέλκι Ντουμόρνεϊ
Καρολάϊν Γκράχαμ Χάνσεν
Πατρί Γκουιτζάτο
Περνίλ Χάρντερ
Έβα Πατζόρ
Κλαούντια Πίνια
Αλεξία Πουτέγιας
Αλεσία Ρούσο
Καντίτζα Σο
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