Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίοι επιθετικοί Κέιν και Κοράλ

Ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε κορυφαίος επιθετικός κατά την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας του 2026. Ο Άγγλος επιθετικός σημείωσε συνολικά 73 γκολ για την Μπάγερν Μονάχου και την Εθνική Αγγλίας.

Παράλληλα κορυφαία γυναίκα επιθετικός αναδείχθηκε η Τσαρλίν Κοράλ. Η Μεξικανή αγωνίζεται στην Πατσούκα και πέτυχε 42 τέρματα σε 42 αγώνες σε ηλικία μάλιστα 35 ετών.

sport24.gr