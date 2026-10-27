Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίοι επιθετικοί Κέιν και Κοράλ
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Χάρι Κέιν και η Τσαρλίν Κοράλ αναδείχθηκαν κορυφαίοι επιθετικοί στον κόσμο για το 2026, στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας.
Ο Χάρι Κέιν αναδείχθηκε κορυφαίος επιθετικός κατά την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας του 2026. Ο Άγγλος επιθετικός σημείωσε συνολικά 73 γκολ για την Μπάγερν Μονάχου και την Εθνική Αγγλίας.
Παράλληλα κορυφαία γυναίκα επιθετικός αναδείχθηκε η Τσαρλίν Κοράλ. Η Μεξικανή αγωνίζεται στην Πατσούκα και πέτυχε 42 τέρματα σε 42 αγώνες σε ηλικία μάλιστα 35 ετών.
sport24.gr